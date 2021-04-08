Названы три новых автомобиля, которые дешевле Lada Granta

В Индии и Китае есть по меньшей мере три автомобиля доступнее Гранты. А некоторые из них, возможно, и симпатичнее.

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Российская Lada Granta традиционно считается одной из самых недорогих машин, но канадский ресурс Hotcars.com разложил по полочкам ситуацию, какой она является на начало 2021 года. Гранта в списке наиболее доступных транспортных средств оказалась лишь на четвертом месте. Причина тому — рынки Индии и Китая, где существуют гораздо более дешевые по местным ценам автомобили.

Так, самая бюджетная машина в 2021 году — это субкомпактный кроссовер Renault Kwid за 3900 долларов, представленный в Индии в 2015 году, переживший рестайлинг и выглядящий совсем неплохо для авто начального уровня.

На втором месте хэтч Maruti Suzuki Alto, на протяжении 16 лет (!) являющийся в Индии бестселлером. Первый вариант был копией пятой генерации оригинального Suzuki Alto, а нынешнее второе поколение с ценой от 4100 долларов создано уже специально под индийский рынок. Третье место — у суперпопулярного в Китае электрического Hong Guang Mini EV, на который даже предлагаются весьма оригинальные пакеты тюнинга; лучше этой «электрички» в Китае продается только Tesla Model 3, что неудивительно при цене в 4400 долларов.

Lada Granta, удерживающая в России титул бестселлера, на этом фоне выглядит без малого премиальным авто: ее цена, по данным издания, составляет 6200 долларов (к настоящему моменту — 6400 долларов, или 495 900 рублей). Но есть в мире и гораздо более дорогие дешевые автомобили: Dacia Sandero (8300 долларов), Chevrolet Spark 2020 года (14 400 долларов), Smart Fortwo (14 650 долларов) и Mitsubishi Mirage (14 990 долларов).

А сколько вам надо получать, чтобы без проблем взять в кредит определенную модель? Мы все подсчитали!

Фото: Lada, Renault, Maruti, Wuling