Ехал на голых дисках: погоня со стрельбой и забавной концовкой

Проехал на красный прямо на глазах у наряда ДПС, но требование остановиться решил проигнорировать.

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В городе Ачинск Красноярского края наряд ДПС заметил автомобиль, проехавший перекресток на красный. Полиция начала преследование, включив сирену и проблесковые маячки, требуя у водителя остановиться. Однако тот лишь увеличил скорость и направился к выезду из города.

Во время погони, которую зафиксировала камера полицейского регистратора, водитель не раз создавал аварийные ситуации, угрожая жизни и здоровью других автомобилистов. Особое настроение в видео создает несколько повышенная скорость воспроизведения. Динамичная погоня развивается таким образом, что полицейским удается приблизиться к нарушителю и открыть огонь — сначала предупредительный, а затем по колесам из табельного оружия. Однако это остановило «гонщиков» далеко не сразу — в течение продолжительного времени они пытались уйти от погони практически на голых дисках.

Уже сидя в полицейской машине, любитель быстрой езды 1984 года рождения, с явными признаками опьянения сообщил, что документы от машины он оставил дома, а также посетовал: «Почему показывают в фильмах, что можно убежать от ГИБДД?».

В ходе медосвидетельствования прибор показал 0,51 мг/л, а далее полицейские установили, что мужчина привлекался за нарушение ПДД в 2018 году и срок повторности не истек, пишет сайт МВД Медиа. Поэтому против гражданина возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», а инспекторы выписали нарушителю еще несколько административных протоколов. Ему назначено 10 суток ареста, а машина помещена на спецстоянку.

Это уже второе подобное происшествие в Красноярском крае за последние несколько дней — ранее уголовное дело против нетрезвого гонщика-рецидивиста возбудили в Заозерном.

Видео: YouTube/МВД Медиа