Сегодня дебютировал новый трехрядный кроссовер Hyundai Alcazar, который, как Santa Fe и Palisade, может вместить до семи человек.

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Alcazar основан на пятиместном кроссовере Creta с растянутой колесной базой для размещения третьего ряда, она 150 мм больше, чем у Creta (2760 мм), и имеет слегка увеличенный задний свес, что обеспечивает удобство пассажирам третьего ряда. Несмотря на то, что он основан на той же платформе, что и Creta, Alcazar получил свою индивидуальность.

В то время как двери, капот и передние крылья были унаследованы от младшего брата, в Hyundai приложили усилия, чтобы изменить решетку радиатора, дизайн переднего бампера, форму фар и задних фонарей. Как и у Креты, у Alcazar много хрома спереди. Защитные пластины из пластика, окрашенного в матовый алюминий, подчеркивают серьезный внедорожный характер кроссовера. Также автомобиль оснащен новыми двухцветными 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Наиболее важные изменения произошли внутри автомобиля: Alcazar можно заказать с шестиместной компоновкой, тогда во втором ряду будет лишь пара кресел, а также в семиместном варианте, в этом случает в среднем ряду будет три места.

Hyundai официально не раскрыл ни интерьер, ни список оснащения Alcazar, тем не менее, по эскизам дизайна, которые показал ранее, мы знаем, что он будет очень похож на Creta с двухцветной цветовой схемой. Ожидается, что большая часть оборудования также будет перенесена с Креты, включая 10,25-дюймовую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, панорамный люк на крыше, цифровую комбинацию приборов, беспроводную зарядку телефона, автоматический климат-контроль, камеру с обзором на 360 градусов и многое другое.

Под капотом новинки будет установлен 2,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 159 л.с., от нуля до «сотни» с таким мотором автомобиль разгоняется менее чем за 10 секунд. Также предложат 1,5-литровый турбодизель, мощностью 113 л.с. Оба мотора агрегатируются либо 6-ступенчатой ​​механикой, либо 6-диапазонным автоматом. Привод только передний.

Автомобиль уже в мае появится в Индии, о перспективах продаж на других рынках пока ничего не известно.

Недавно появились первые фото кросспикапа Hyundai Santa Cruz.



Фото: Hyundai

