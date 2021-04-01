Концепт Santa Cruz был представлен в январе 2015 года — 6 лет назад. И только теперь компания подготовила серийную версию кросспикапа, которую представит через две недели. А пока Hyundai опубликовала тизеры автомобиля.
Некоторыми чертами новинка похожа на кроссовер Tucson. В частности, похожи передние части автомобилей и передние двери.
Hyundai пока даже не намекает на технические характеристики кросспикапа, но обещает открыть новый сегмент автомобилей. Это, безусловно, смелое заявление, и, судя по дизайну Santa Cruz, у компании это получится.
Мы не удивимся, если кросспикап будет оснащаться теми же моторами и трансмиссиями, как и новый Tucson — 1,6- и 2,5-литровыми двигателями, а также 8-ступенчатым автоматом.
Салон пикапа рассчитан на пятерых человек, поэтому грузовой отсек получился небольшим, но достаточным для снаряжения. Это автомобиль не для перевозки навоза или картофеля.
В первую очередь он предназначен для любителей активного отдыха, а в кузове пикапа чаще будет перевозится не садовый инвентарь, а, например, кроссовые мотоциклы, горные велосипеды, альпинистское снаряжение и так далее.
- Hyundai также представит в апреле Alcazar — новую 7-местную версию Креты.
Фото: Hyundai