Премьера новой модели Hyundai для любителей активного образа жизни состоится 15 апреля.

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Концепт Santa Cruz был представлен в январе 2015 года — 6 лет назад. И только теперь компания подготовила серийную версию кросспикапа, которую представит через две недели. А пока Hyundai опубликовала тизеры автомобиля.

Некоторыми чертами новинка похожа на кроссовер Tucson. В частности, похожи передние части автомобилей и передние двери.

Hyundai пока даже не намекает на технические характеристики кросспикапа, но обещает открыть новый сегмент автомобилей. Это, безусловно, смелое заявление, и, судя по дизайну Santa Cruz, у компании это получится.

Мы не удивимся, если кросспикап будет оснащаться теми же моторами и трансмиссиями, как и новый Tucson — 1,6- и 2,5-литровыми двигателями, а также 8-ступенчатым автоматом.

Салон пикапа рассчитан на пятерых человек, поэтому грузовой отсек получился небольшим, но достаточным для снаряжения. Это автомобиль не для перевозки навоза или картофеля.

В первую очередь он предназначен для любителей активного отдыха, а в кузове пикапа чаще будет перевозится не садовый инвентарь, а, например, кроссовые мотоциклы, горные велосипеды, альпинистское снаряжение и так далее.

Hyundai также представит в апреле Alcazar — новую 7-местную версию Креты.

Фото: Hyundai