Мировая премьера модели состоится апреле. А пока компания опубликовала тизер автомобиля.

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Кроссоверов много не бывает, поэтому приготовьтесь к дальнейшему расширению модельного ряда компаний. В частности, у Hyundai появится вместительный Alcazar.

Что это за машина? Все просто — трехрядная версия Креты. Этот небольшой кроссовер второго поколения, видимо, будет отличаться названиями в разных версиях. Что касается новинки, то она будет 6- или 7-местной на выбор покупателя.

Чтобы вместить третий ряд сидений инженеры Hyundai увеличили задний свес кроссовера, что видно по большому боковому стеклу. Можно было бы оставить в этом месте металл, но разработчики явно хотели, чтобы салон машины был более светлым и воздушным. Большие задние фонари получили С-образный световой узор, а третий стоп-сигнал встроен в спойлер.

В салоне, как видно на эскизе, во втором ряду установлены два отдельных кресла, которые разделены центральным подлокотником с парой подстаканников. Третий ряд выглядит тесным, но этого и следовало ожидать от машины длинной около 4,5 метров (обычная Creta имеет длину всего 4300 миллиметров и колесную базу 2610 мм.

Двигатели, скорее всего, будут теми же, которые устанавливаются на новую Крету. Это 1,5-литровый атмосферник мощностью 115 л.с., 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. и 1,5-литровый 115-сильный турбодизель. Коробок передач будет три: 6-ступенчатая механика, 6-ступенчатый автомат и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Премьера Hyundai Alcazar состоится 6 апреля 2021 года.

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Изображения: Hyundai