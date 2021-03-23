Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер — журнал За рулем

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Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер

Мировая премьера модели состоится апреле. А пока компания опубликовала тизер автомобиля.

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Кроссоверов много не бывает, поэтому приготовьтесь к дальнейшему расширению модельного ряда компаний. В частности, у Hyundai появится вместительный Alcazar.

Что это за машина? Все просто — трехрядная версия Креты. Этот небольшой кроссовер второго поколения, видимо, будет отличаться названиями в разных версиях. Что касается новинки, то она будет 6- или 7-местной на выбор покупателя.

Чтобы вместить третий ряд сидений инженеры Hyundai увеличили задний свес кроссовера, что видно по большому боковому стеклу. Можно было бы оставить в этом месте металл, но разработчики явно хотели, чтобы салон машины был более светлым и воздушным. Большие задние фонари получили С-образный световой узор, а третий стоп-сигнал встроен в спойлер.

В салоне, как видно на эскизе, во втором ряду установлены два отдельных кресла, которые разделены центральным подлокотником с парой подстаканников. Третий ряд выглядит тесным, но этого и следовало ожидать от машины длинной около 4,5 метров (обычная Creta имеет длину всего 4300 миллиметров и колесную базу 2610 мм.

Двигатели, скорее всего, будут теми же, которые устанавливаются на новую Крету. Это 1,5-литровый атмосферник мощностью 115 л.с., 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. и 1,5-литровый 115-сильный турбодизель. Коробок передач будет три: 6-ступенчатая механика, 6-ступенчатый автомат и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Премьера Hyundai Alcazar состоится 6 апреля 2021 года.

Изображения: Hyundai

Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер

Мировая премьера модели состоится апреле. А пока компания опубликовала тизер автомобиля.

Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер — фото 1233315Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер — фото 1233316Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер — фото 1233317Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер
Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер

Мировая премьера модели состоится апреле. А пока компания опубликовала тизер автомобиля.

Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер — фото 1233316Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер — фото 1233317Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер — фото 1233315Hyundai Alcazar — новый 7-местный кроссовер
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Отзывы о Hyundai Creta (11)

Hyundai 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качество, высота, экономичность, удобство, простота, АКПП

Недостатки:

Отстойный пластик по всему салону автомобиля — от лобового стекла, до задней хлопушки

Комментарий:

Как ехали для такого расхода? 1,6, 123 лс, передний привод, А-92. Трасса — 90–110 км/ч, расход 6,8–7,2 л (568 км по бензобаку до отсечки). Город — 8,5–9 л с кик-дауном.

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