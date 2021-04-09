Власти будут сдерживать цены на бензин (за наш счет) — журнал За рулем

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Власти будут сдерживать цены на бензин (за наш счет)

Топливо на российском рынке не должно дорожать быстрее инфляции, власти сдержат цены за счет налоговой и таможенной политики до 2035 года.

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О том, что Россия продолжит сдерживать рост стоимости топлива на внутреннем рынке на уровне инфляции, говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. С подготовленным Минэнерго документом ознакомились в ТАСС.

Кроме того, власти ничего не собираются менять в действующем механизме ценообразования: применение отрицательного акциза на нефть вплоть до 2035 года, сохранение текущего уровня субсидий и демпфирующего механизма в 2025–2035 годах. Также предполагается сохранить все повышающие коэффициенты к акцизу на нефть, включая дополнительные стимулы для увеличения вторичной переработки нефти.

В документе отмечается, что потребление топлива в России ожидаемо будет меняться в соответствии с мировыми тенденциями: все большего внедрения электромобилей, меньшего потребления бензина за счет роста экономичности двигателей, а дизельное топливо будет все больше востребовано в грузоперевозках и сельском хозяйстве.

Ожидается, что спрос на автобензин увеличится с 33,2 млн тонн в 2020 году до 37,2 млн т в 2024 году, после этого стабилизируется и снизится к 2035 году до 36,7 млн тонн. Потребление дизтоплива вырастет с 37,7 млн тонн в 2020 году до 42 млн тонн в 2024 году и до 44,7 млн т в 2035 году.

Минэнерго больше ориентируется на выпуск товарного дизельного топлива и заметно меньший выпуск автобензина. Но дефицита при этом не ожидается, и в перспективе до 2035 года необходимости в импорте нефтепродуктов не возникнет. При непредвиденных ситуациях допускается поставка отдельных видов топлив в рамках рынка нефтепродуктов ЕАЭС, но существенно на рынок это не повлияет.

По информации Росстата, стоимость бензина на заправках с начала года поднялась на 3,2%, дизеля — на 1,6%. В связи с этим ФАС собирается обязать АЗС давать письменные пояснения о причинах роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо с 1 января 2021 года отдельно по каждому случаю, а также данные о закупочных ценах. В ведомстве посчитали, что участники рынка ведут себя недобросовестно.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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