Тунисский автопром? Есть такой

В Тунисе, где автомобиль — непозволительная роскошь, выпускают собственный внедорожник из стекловолокна по цене примерно 1 млн рублей.

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В таких странах, как Тунис, покупку нового автомобиля мало кто может себе позволить из-за огромных налогов и сборов. Например, новая Toyota Corolla может стоить там более 2,3 млн рублей в переводе на наши деньги. В России же она продается по цене от 1,5 млн рублей.

Поэтому особой популярностью в Тунисе пользуются подержанные автомобили и вот этот Wallys Iris — внедорожник за 1 млн рублей, собираемый вручную.

Забавно, но 50% стоимости автомобиля приходится на его двигатель, который ввозят из Франции. Это 1,2-литровый 3-цилиндровоый мотор мощностью 82 л.с., благодаря которому машина способна разгоняться до 158 км/ч.

В Iris нет многих привычных нам наворотов, если рассматривать базовую комплектацию. В топе машина стоит в два раза дороже из-за светодиодных фар и противотуманок, камеры заднего вида, 16-дюймовых колесных дисков и некоторых других вещей, таких как аудиосистема с двумя динамиками, более удобные сиденья, дополнительная звукоизоляция, подлокотник и сенсорный экран.

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Фото, видео: Wallys Car