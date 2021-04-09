Еще один конкурент XRAY: JAC обновил кроссовер S3

Движок стал мощнее, а внешность — куда привлекательнее.

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В конце весны или в начале лета в Россию приедет обновленный кроссовер JAC S3. Ранее сообщалось, что модель появится в апреле, но, по данным ресурса «Китайские автомобили», компания немного скорректировала планы. Тем не менее, тестовое производство этих машин на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане (г. Костанай) запущено еще в конце 2020 года, и сейчас идет окончательная отладка всех процессов.

Актуальный JAC S3 продается в России по цене от 919 000 до 1 109 000 рублей и в бестселлерах не числится, однако обновленная машина имеет шансы повысить продажи — по крайнем мере, с точки зрения дизайна ситуация стала куда лучше. Рестайлинг полностью изменил головную оптику (два «этажа» — ДХО и поворотники сверху, фары снизу), а также затронул решетку радиатора (теперь она шестиугольная), задний бампер и окрас задней стойки кузова — у паркетника «парящая» крыша.

В передней части салона появилась новая мультимедийная система (экран 10,25", поддержка Apple CarPlay и Android Auto), обновленная панель приборов, покрытие торпедо мягкой кожей, а в задней части — USB-разъемы и регулировка наклона спинки для пассажиров второго ряда.

В списке опций теперь присутствуют подогрев передних сидений, омыватель фар, автоматическое складывание боковых зеркал и затемнение салонного, боковые подушки спереди и сзади, помощь на спуске, функция «старт-стоп». Возможно, в российские комплектации включат также камеру заднего вида или даже круговой обзор. При этом S3 должен остаться самым доступным в линейке JAC.

У обновленной переднеприводной машины будет 118-сильный мотор (сейчас — 109 л.с.) в паре с механикой или вариатором. За счет иного обвеса новый автомобиль на 20 мм длиннее прежнего (актуальная длина — 4345 мм) и на 15 мм длиннее прямого конкурента Geely Coolray.

Кстати, за 11 месяцев на российском рынке Coolray подорожал на 200 000 рублей.

Фото: JAC