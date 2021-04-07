Geely Coolray за 11 месяцев подорожал на 200 тысяч рублей

Самая бюджетная версия обойдется вам уже в 1 319 990 рублей.

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Китайский бренд Geely в очередной раз скорректировал прайс на свой бестселлер Geely Coolray: в апреле этот компакт-кроссовер подорожал на 20 000 рублей во всех четырех комплектациях. Теперь минимальная цена на модель составляет 1 319 990 рублей, а максимальная — 1 689 990 рублей.

Кроме того, подорожал в начале апреля и кроссовер Geely Atlas: прибавка составила 15 000 рублей, и теперь цены лежат в диапазоне от 1 359 990 до 1 889 990 рублей, сообщает Цена.Авто. Другие модели бренда, Emgrand X7, GS и Tugella, пока сохранили прежние цены, однако в Geely редко поднимают расценки на весь модельный ряд, чаще это происходит ступенчато, так что спрогнозировать развитие ситуации не составляет труда.

Geely Coolray

Компактный кроссовер Geely Coolray являлся главной новинкой бренда в прошлом году. В марте 2020 года были объявлены цены: комплектация Luxury тогда стоила 1 289 999 рублей, версия Flagship обходилась в 1 449 999 рублей, а Flagship Sport — в 1 499 999 рублей. Спустя пару месяцев появилось относительно недорогое исполнение Comfort за 1 119 900 рублей.

Прайс именно этой версии к настоящему моменту добрался до отметки в 1 319 990 рублей. То есть за 11 месяцев с момента появления модель выросла в цене на 200 000 рублей. Дельта прежних и нынешних цен в дорогих комплектациях лежит в тех же пределах.

У Coolray может появиться еще одна бюджетная вариация — на базе кроссовера создали недорогой седан.

Фото: Geely