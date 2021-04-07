Geely Coolray за 11 месяцев подорожал на 200 тысяч рублей — журнал За рулем

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Geely Coolray за 11 месяцев подорожал на 200 тысяч рублей

Самая бюджетная версия обойдется вам уже в 1 319 990 рублей.

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Китайский бренд Geely в очередной раз скорректировал прайс на свой бестселлер Geely Coolray: в апреле этот компакт-кроссовер подорожал на 20 000 рублей во всех четырех комплектациях. Теперь минимальная цена на модель составляет 1 319 990 рублей, а максимальная — 1 689 990 рублей.

Кроме того, подорожал в начале апреля и кроссовер Geely Atlas: прибавка составила 15 000 рублей, и теперь цены лежат в диапазоне от 1 359 990 до 1 889 990 рублей, сообщает Цена.Авто. Другие модели бренда, Emgrand X7, GS и Tugella, пока сохранили прежние цены, однако в Geely редко поднимают расценки на весь модельный ряд, чаще это происходит ступенчато, так что спрогнозировать развитие ситуации не составляет труда.

Geely Coolray
Geely Coolray

Компактный кроссовер Geely Coolray являлся главной новинкой бренда в прошлом году. В марте 2020 года были объявлены цены: комплектация Luxury тогда стоила 1 289 999 рублей, версия Flagship обходилась в 1 449 999 рублей, а Flagship Sport — в 1 499 999 рублей. Спустя пару месяцев появилось относительно недорогое исполнение Comfort за 1 119 900 рублей.

Прайс именно этой версии к настоящему моменту добрался до отметки в 1 319 990 рублей. То есть за 11 месяцев с момента появления модель выросла в цене на 200 000 рублей. Дельта прежних и нынешних цен в дорогих комплектациях лежит в тех же пределах.

Фото: Geely

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