Geely Coolray станет седаном: первые фото новинки

Угроза для Lada Vesta и Kia Rio? Может быть: платформа позволяет ставить двигатели до 1,5 литра, но в Geely и с литровых турбомоторов снимают под 140 л.с.

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В китайских СМИ получили распространение фотографии нового седана, построенного на платформе Geely Coolray. Машина предсерийная, проходит ходовые испытания в Поднебесной, и потому затянута в камуфляж. Однако кое-какие подробности уже просочились в прессу.

Новинка Geely носит внутризаводской индекс SS11. Дизайн седана будет решен в духе последних новинок бренда Coolray и Tugella, а решетка очень напоминает ту, что стоит на недавно представленном 7-местном кроссовере Geely Xingyue L (известен также под индексом KX11), отмечают «Китайские автомобили». При этом задние фонари напоминают о концептуальном седане Praface, однако машина на шпионских фото гораздо компактнее.

Архитектура BMA, на которой построены и этот седан, и известный у нас Geely Coolray, позволяет строить автомобили с колесной базой от 2 550 до 2 700 мм, так что, если допустить приход этой модели на российский рынок, в первом приближении ее вполне можно рассматривать как потенциального конкурента Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Lada Vesta. Пока, впрочем, речь только о скором дебюте в Китае, где компактные седаны тоже весьма популярны.

Кстати, на седан на этой платформе уже существует: в прошлом году модель BinRui даже была замечена на белорусском заводе «БелДжи», откуда автомобили Geely поставляются в Россию, однако тогда эта история развития не получила.

Вышеупомянутый Preface китайцы делали совместно с Volvo, а новую модель электрического кроссовера создают с Mercedes-Benz.

Фото: «Китайские автомобили»