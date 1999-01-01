Первые фото седана Geely на платформе Volvo

Он будет длиннее, чем Volvo S60.

Первые изображения седана Geely на новой платформе Volvo CMA появились в китайских СМИ — фотографии из базы Министерства промышленности Китая опубликовал ресурс Autohome. Название новинки пока неизвестно, но она отчетливо напоминает прошлогодний концепт Geely Preface с поправкой на менее футуристичные двери.

Известны габариты готовящейся к производству модели: 4785 мм в длину, 1869 мм в ширину и 1469 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Таким образом, китайский седан на 24 мм длиннее Volvo S60, но при этом намного ýже (на 171 мм), а также на 38 мм выше. Но главное различие в том, что именно машина Geely будет первым седаном, получившим вольвовскую платформу CMA.

До этого она полагалась лишь кроссоверам Вольво — например, XC40, у которого китайский седан, судя по опубликованным вместе с фотографиями документам, унаследует разработанный шведами 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с рабочим объемом 2,0 литра и отдачей в 190 л.с. На XC40 в паре с ним предлагаются 6-ступенчатая МКП, 7-скоростной робот или 8-диапазонный автомат.

Заявленная максимальная скорость седана составляет 210 км/ч при снаряженной массе 1542 кг. Расход топлива — 6,7 л/100 км. Размерность шин — 225/45 R18.

Концепт Geely Preface, 2019 год

Китайские СМИ называют и ориентировочный срок появления седана на местном авторынке — третий квартал 2020 года. Пока нет данных о том, появится ли седан Geely в России.

А вот сроки дебюта кроссовера Geely Atlas Pro в России уже известны.

Фото: Geely