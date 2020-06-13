Новое кросс-купе Geely: ищется название на «Т»

Продажи у нас начнутся осенью.

Материалы по теме Китайское кросс-купе с двигателем Volvo: скоро у нас в продаже

Разработанное совместно с Volvo кросс-купе, известное под названием FY11, должно выйти в продажу у нас в конце третьего квартала 2020 года. Таков план компании, однако в российском представительстве не исключают переносов — ситуация в автопроме продолжает оставаться сложной. В первое время машины в Россию будут завозиться из Китая, а позже, если появится устойчивый спрос, наладятся поставки кроссоверов, собранных в Беларуси.

На выбор будут предложены два двигателя, работающие в паре с автоматом. Топовый 2-литровый будет дефорсирован с 237 л.с. до более привлекательных в плане российского налогообложения 199 л.с. Информация о базовом агрегате пока засекречена: как пишут Китайские автомобили, это может быть как мотор 2.0 с меньшей степенью форсировки, так и применяющийся на компакт-кроссовере Coolray 1,5-литровый 177-сильный турбомотор. В отличии от многих других китайских «кроссов», у премиального кросс-купе Geely планируются версии с полным приводом.

В компании уверены, что цены должны устроить российских покупателей. Как и название модели — предположительно, более интересное, чем применяющиеся на других рынках FY11 и Azkarra. Пока известно, что российское название кросс-купе будет начинаться на букву «Т».

В мае 2020 года стало известно, что кросс-купе дебютирует в России уже во второй половине 2020 года.

Фото: Geely