Известно, кто будет руководить структурой Dacia-Lada

Renault назначила команду менеджеров подразделения. Принятые решения направлены на укрепление связи между брендами.

Группа Renault назначила совет директоров нового бизнес-подразделения Dacia-Lada. Марка Dacia была частью программы Global Access группы до тех пор, пока Лука Де Мео не стал генеральным директором Renault (в прошлом году) и не объявил, что переориентирует группу на бренды, а не на регионы, пишет французское издание Leblogauto.

Дени Ле Фут, занимавший руководящие должности в Nissan и группе Renault, станет генеральным директором обоих брендов. Ив Каракатзанис продолжит управлять АВТОВАЗом, российской компанией, производящей Lada.

Напомним, Dacia и Lada объединились в одно подразделение в рамках программы Renaulution. У брендов будут общие платформы, что поможет оптимизировать и сделать более прибыльным бюджетный сектор. Обе марки сейчас, в основном, выпускают кроссоверы, малолитражки или автомобили B-класса.

Ожидается, что первым совместным автомобилем двух брендов станет компактный кроссовер на базе увеличенной версии платформы Renault-Nissan CMF-B . Он будет называться Bigster — для Dacia, и New Niva — для версии Lada.

К 2025 году все модели Dacia и Lada будут на базе версий платформы CMF-B (сейчас у двух брендов существует пять платформ) и появятся подключаемые гибридные модели. Ожидается, что общая потенциальная прибыль вырастет до 5 миллиардов евро в 2025 году с 3 миллиардов евро в 2020 году.

Другие ключевые фигуры совета директоров подразделения Dacia-Lada:

• Ксавье Мартине: директор по продажам и маркетингу. Бывший генеральный директор Nissan North America (в 2020 году), а также директор по маркетингу группы Renault.

• Алехандро Мессонеро: директор по дизайну. Мессонеро ранее был менеджером по дизайну испанской группы Volkswagen SEAT, когда Де Мео занимал пост генерального директора.

• Марк Сьюз, технический директор. Ранее был директором программы глобального доступа Renault.

• Антуан Гатиноль, менеджер по закупкам. Он был управляющим директором и руководителем отдела закупок в группе Renault и альянсе Renault и Nissan.