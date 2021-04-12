Таксисты поделились своими суевериями и страхами

Кроме того, водители нередко сталкиваются с суеверными пассажирами.

Материалы по теме Когда люди чаще ездят на такси? Исследование

40% водителей такси считают себя суеверными и имеют особые ритуалы перед выходом на линию. Из них 10% считают себя очень суеверными людьми. Опрос среди более чем 2700 водителей из городов с населением свыше 500 тыс. человек провел сервис заказа такси «Ситимобил».

27% водителей всегда возят в машине защитный амулет или талисман на удачу, 19% перед началом смены желают себе удачного дня.

Больше половины (51%) не рекомендуют ругать свой автомобиль при нем, ведь он может обидеться и начнет ломаться и глохнуть. А вот в примету, что подсчет заработанных денег во время смены может привести к неудаче, большинство (88%) не верит. 11% все-таки уверены, что это может спугнуть фортуну, и предпочитают лишний раз судьбу не испытывать.

96% не верят в миф, что трос в багажнике приведет к тому, что его придется непременно использовать, и считают его обязательным атрибутом любого водителя.

90% респондентов не верят в гороскопы и не изменят своего маршрута, даже если звезды рекомендуют остаться дома. А вот в то, что пробуждение в хорошем настроении сделает день более успешным — водители уверены.

Некоторые обращают внимание и на то, как началась их смена: если с отмены заказа — это повод вернуться домой. Если в первые час-два удалось выполнить несколько высокооплачиваемых поездок — день задался. Также считается хорошим знаком, если первый пассажир оказался приветливым. Чтобы не отпугнуть фортуну, водители стараются не пропускать и не отменять первые заказы.

Треть водителей такси сталкивались с суеверными пассажирами. Одна клиентка потребовала немедленно прервать поездку, так как дорогу машине перебежала черная кошка.

Когда случаются природные катаклизмы, таксисты резко задирают стоимость поездок. В Госдуме предложили ограничить тарифы , чтобы такого не случалось.



Фото: Михаил Метцель/ТАСС

