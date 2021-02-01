В Госдуме предложили ограничить тарифы на такси

Когда случаются природные катаклизмы, вроде нынешнего снегопада, таксисты резко задирают цены, что возмущает клиентов.

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил установить верхнюю планку тарифов на поездки в такси, чтобы избежать скачков цен, передает АГН «Москва». Он пояснил, что речь не о вмешательстве в цены, а в установлении нижней и верхней планок тарифов.

Нижняя планка защитит водителей от демпинга, который порой устраивают агрегаторы, а верхняя — пассажиров такси в дни, когда сложные погодные условия, или в праздники.

Он предлагает пригласить в комитет Госдумы представителей Федеральной антимонопольной службы, кого-то из властных структур близлежащих субъектов — Москвы и Московской области, и обсудить этот вопрос. Иначе нынешняя ситуация будет повторяться.

Ранее СМИ писали, что в период снегопада в Москве цены на услуги некоторых агрегаторов такси выросли в два-три раза. Агрегаторы объяснили это увеличением времени, проведенного в пути: на 5 км дороги у водителей уходило 10–20 минут, вместо обычных 5–10 минут. Кроме того, в этот период многие таксисты не вышли на работу, кто-то не смог пробраться сквозь метель, кто-то — откопать машину. Кроме того, на цену влияет и спрос на такси: даже автовладельцы оставляли машины дома и пересаживались на общественный транспорт и такси.

В ФАС уже поступили заявления по поводу повышения цен на такси. Однако в ведомстве напоминают, что эту услугу регулирует не государство, а рынок. Антимонопольщики рассказали агентству ТАСС, что в данном случае применяется динамическое ценообразование: чем выше спрос или хуже условия работы (например, снегопад), тем выше стоимость услуги.

В целом же поездки на такси постепенно дорожают, и дело тут не в природных катаклизмах.



Фото: Владислав Бойко/Unsplash