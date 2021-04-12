Уже придуманы обходные пути прохождения ТО — журнал За рулем

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Уже придуманы обходные пути прохождения ТО

Условия техосмотра стали жестче, но все лазейки прикрыть не удалось. Просто получить диагностическую карту будет дороже.

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Техосмотр 2021: жестко, дорого... Но нашлись «обходные пути»

Какие неудобства предполагают новые правила техосмотра, которые начнут действовать с октября 2021 года? Их пять.

Во-первых, нужно обязательно посещать пункт техосмотра, где должны делаться снимки автомобиля.

Во-вторых, диагностическая карта, а вместе с нею и полис ОСАГО, может быть аннулирована, если возникнут подозрения в том, что ТО было пройдено незаконно.

В-третьих, никто не известит об аннулировании карты и ОСАГО, а с марта 2022 года камеры на дорогах будут выявлять автомобили без ОСАГО и штрафовать на 2000 рублей с частотой один раз в сутки.

В-четвертых, попытка купить диагностическую карту может закончиться для автовладельца штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

В-пятых, без действующей диагностической карты и, как следствие, без ОСАГО перемещать автомобиль можно будет только на эвакуаторе, услуги которого стоят недешево.

Согласно инсайдерской информации из страховых компаний, у них появились «свои» пункты ТО, где к страхующимся именно в этой компании не придираются. Главное, чтобы исправно работали осветительные приборы, были целыми все стекла, а у шин не было видно корда. Машину просто сфотографируют и прогонят по стендам, после чего выдадут хорошую диагностическую карту. Поэтому страховые агенты будут направлять водителей в конкретные диагностические центры.

Но тут может вмешаться внезапная или тайная проверка ГИБДД, на что ведомство имеет полное право.

Еще о трех обходных путях получения диагностической карты вы можете узнать из опубликованной ранее статьи «Техосмотр 2021: жестко, дорого... Но нашлись »обходные пути”».

Фото: Depositphotos

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