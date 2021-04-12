Уже придуманы обходные пути прохождения ТО

Условия техосмотра стали жестче, но все лазейки прикрыть не удалось. Просто получить диагностическую карту будет дороже.

Какие неудобства предполагают новые правила техосмотра, которые начнут действовать с октября 2021 года? Их пять.

Во-первых, нужно обязательно посещать пункт техосмотра, где должны делаться снимки автомобиля.

Во-вторых, диагностическая карта, а вместе с нею и полис ОСАГО, может быть аннулирована, если возникнут подозрения в том, что ТО было пройдено незаконно.

В-третьих, никто не известит об аннулировании карты и ОСАГО, а с марта 2022 года камеры на дорогах будут выявлять автомобили без ОСАГО и штрафовать на 2000 рублей с частотой один раз в сутки.

В-четвертых, попытка купить диагностическую карту может закончиться для автовладельца штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

В-пятых, без действующей диагностической карты и, как следствие, без ОСАГО перемещать автомобиль можно будет только на эвакуаторе, услуги которого стоят недешево.

Согласно инсайдерской информации из страховых компаний, у них появились «свои» пункты ТО, где к страхующимся именно в этой компании не придираются. Главное, чтобы исправно работали осветительные приборы, были целыми все стекла, а у шин не было видно корда. Машину просто сфотографируют и прогонят по стендам, после чего выдадут хорошую диагностическую карту. Поэтому страховые агенты будут направлять водителей в конкретные диагностические центры.

Но тут может вмешаться внезапная или тайная проверка ГИБДД, на что ведомство имеет полное право.

Еще о трех обходных путях получения диагностической карты вы можете узнать из опубликованной ранее статьи «Техосмотр 2021: жестко, дорого... Но нашлись »обходные пути”».

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