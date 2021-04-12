Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — журнал За рулем

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Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото)

Интересные варианты Оки, Нивы, Надежды, «десятки» просто доживают свой век на улице...

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В начале апреля были опубликованы фотографии нескольких уникальных прототипов, ходовых макетов и концептов АВТОВАЗа. Снимками в соцсети ВКонтакте поделился паблик «Орбита Спутника». Автомобили показаны действительно интересные — среди них есть те, что создавались (или сохранились) лишь в одном экземпляре. Однако состояние этих музейных экспонатов явно оставляет желать лучшего.

Снимки сделаны в Тольятти на территории Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова. Известно, что на площадях этого музея большинство образцов экспонируются именно под открытым небом, но, как правило, это армейская техника, а вот автомобили в большинстве своем обычно хранились в ангарах. Почему многие из них запечатлены стоящими на улице — загадка. Стоит иметь в виду, впрочем, что с момента съемки прошло время — на некоторых кадрах явно угадывается летняя погода.

Но если такая ситуация сохраняется и поныне, то она, несомненно, печальная. Ведь, в частности, доживает свой век под открытым небом вся история развития проекта компактного городского автомобиля Ока: два опытных образца ВАЗ-1121 Ока (планировалась к выпуску в Елабуге, 3-цилиндровый мотор 1,0 л, 1990 год), широко известный макет автомобиля Ока-2 1998 года, а также прототип Ока-2, построенный на агрегатах ВАЗ-2108 и Лада Калина и готовый к производству в 2004 году.

В таких же условиях хранятся опытный образец рестайлингового ВАЗ-2110 (2002 год), прототип ВАЗ-2123 Нива серии 200 (середина 1990-х) и штучно изготовленный полноприводный минивэн ВАЗ-2120 Надежда в варианте санитарного автомобиля (2003 год).

На кадре с автомобилем Ока-2 2004 года можно также заметить еще один уникальный экспонат — красивая черная крыша принадлежит концепткару Lada UFO. А на фото с ранним ВАЗ-2123 в кадр попал один из образцов проекта «Силуэт».

  • Отметим, что Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова не имеет отношения к другому тольяттинскому музею — Музею АВТОВАЗа, который отметил 45-летие и с 6 апреля открыт для посещения без ограничений.

Фото: ВКонтакте/«Орбита Спутника»

Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото)

Интересные варианты Оки, Нивы, Надежды, «десятки» просто доживают свой век на улице...

Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238970Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238971Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238969Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238974Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238972Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238973Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото)
Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото)

Интересные варианты Оки, Нивы, Надежды, «десятки» просто доживают свой век на улице...

Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238969Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238971Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238970Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238973Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238972Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото) — фото 1238974Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото)

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