Уникальные прототипы Lada хранятся под открытым небом (фото)

Интересные варианты Оки, Нивы, Надежды, «десятки» просто доживают свой век на улице...

В начале апреля были опубликованы фотографии нескольких уникальных прототипов, ходовых макетов и концептов АВТОВАЗа. Снимками в соцсети ВКонтакте поделился паблик «Орбита Спутника». Автомобили показаны действительно интересные — среди них есть те, что создавались (или сохранились) лишь в одном экземпляре. Однако состояние этих музейных экспонатов явно оставляет желать лучшего.

Снимки сделаны в Тольятти на территории Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова. Известно, что на площадях этого музея большинство образцов экспонируются именно под открытым небом, но, как правило, это армейская техника, а вот автомобили в большинстве своем обычно хранились в ангарах. Почему многие из них запечатлены стоящими на улице — загадка. Стоит иметь в виду, впрочем, что с момента съемки прошло время — на некоторых кадрах явно угадывается летняя погода.

Но если такая ситуация сохраняется и поныне, то она, несомненно, печальная. Ведь, в частности, доживает свой век под открытым небом вся история развития проекта компактного городского автомобиля Ока: два опытных образца ВАЗ-1121 Ока (планировалась к выпуску в Елабуге, 3-цилиндровый мотор 1,0 л, 1990 год), широко известный макет автомобиля Ока-2 1998 года, а также прототип Ока-2, построенный на агрегатах ВАЗ-2108 и Лада Калина и готовый к производству в 2004 году.

В таких же условиях хранятся опытный образец рестайлингового ВАЗ-2110 (2002 год), прототип ВАЗ-2123 Нива серии 200 (середина 1990-х) и штучно изготовленный полноприводный минивэн ВАЗ-2120 Надежда в варианте санитарного автомобиля (2003 год).

На кадре с автомобилем Ока-2 2004 года можно также заметить еще один уникальный экспонат — красивая черная крыша принадлежит концепткару Lada UFO. А на фото с ранним ВАЗ-2123 в кадр попал один из образцов проекта «Силуэт».

Отметим, что Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова не имеет отношения к другому тольяттинскому музею — Музею АВТОВАЗа, который отметил 45-летие и с 6 апреля открыт для посещения без ограничений.

Фото: ВКонтакте/«Орбита Спутника»