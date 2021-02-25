Музей Lada: что там за экспонаты и как их увидеть

Музей АВТОВАЗа в Тольятти отметил свое 45-летие!

В связи с юбилеем производитель раскрыл некоторые подробности того, как сегодня живет историческое наследие Lada.

Коллекция в музее собрана весьма интересная — тут более 60 автомобилей и несколько тысяч (!) других экспонатов, хотя начиналось все с трех машин и трудовых наград коллектива.

Сейчас помимо первого проданного ВАЗ-2101, автомобилей-миллионников (например, миллионным выпущенным автомобилем в 1973 году стал вишневый ВАЗ-2103, на фото) и просто хорошо отреставрированных классических машин здесь есть поистине уникальные аппараты.

Например, «пятерка» с РПД, внедорожник Нива, десять лет отработавший в Антарктиде, и еще один — на нем экспедиция в Гималаях забралась на высоту 5726 метров. Один из самых популярных экспонатов — «девяносто девятая», на кузове которой нанесены фамилии всех сотрудников завода; эта машина была создана к 25-летию автогиганта.

Отдельная история — концепты: здесь все те яркие машины, которые многие, вероятно, видели только на фото: молодежный Lada Roadster, футуристичный Питер-Турбо, изысканный электрический Рапан. Есть машины, которые на пару десятилетий опередили время, но так и остались в единственном экземпляре — электроверсия Оки или автомобиль на топливных элементах АНТЭЛ.

А вот некоторые наработки по Проекту С использовали позже для Весты — в экспозиции можно посмотреть на несколько вариантов «предка» популярного ныне автомобиля.

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Много спортивных машин международного значения: ралли-рейдовые Niva T3 и Samara T3, кольцевые Granta и Vesta, а также спортпрототип Lada Revolution и даже его вариант для дорог общего пользования.

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщает, что сейчас музей работает в условиях ограничений, и посещение возможно только по предварительному согласованию с администрацией. Но тем, кто собирается посетить это место в Тольятти, рекомендуют подписаться на аккаунт в Инстаграм @museum.lada, где публикуются фото экспонатов и где объявят о возвращении к обычному графику работы.

В 2021 году такую же дату — 45 лет — отмечает и модель ВАЗ-2106, в связи с чем мы вспомнили несколько малоизвестных фактов о ней.

Фото: АВТОВАЗ, Instagram/@museum.lada