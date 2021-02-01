ЛуАЗ-Прото





Автомобиль, вошедший в историю как ЛуАЗ-Прото, прямого отношения к Луцкому заводу не имел. Его сделали на конкурсной основе в ленинградской лаборатории НАМИ. Внедорожник с пластиковыми панелями на пространственном каркасе отличал свежий дизайн трансформируемого кузова и новая трансмиссия: шестиступенчатая коробка с первой и второй понижающими передачами, ШРУСы в подключаемом переднем приводе. Передняя подвеска — со стойками McPherson, задняя — типа De Dion.





Экспериментальный ЛуАЗ-Прото ленинградского филиала НАМИ — альтернатива машине с индексом 1302, которую разрабатывали в Луцке.





От серийного производства такой концепт был куда дальше, нежели ЛуАЗ‑1302, который параллельно проектировали на заводе. Хотя и 1302 до серии не довели.

Концепты АЗЛК





Москвич‑2139 Арбат — не самый красивый, но один из самых оригинальных концептов АЗЛК.

На АЗЛК в 1991 году на узлах Москвича‑2141 соорудили минивэн Москвич‑2139 Арбат. Эффектный автомобиль позиционировали как некую перспективу на серию.





Москвич‑2144 Истра — московский взгляд в 2000‑й год из начала девяностых. Салон Истры представлял собой лишь черновые наметки интерьера автомобиля будущего.

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А вот Москвич‑2144 Истра представлял собой лишь макет-фантазию на тему «Транспорт 2000». Под алюминиевым кузовом с огромной подъемной дверью предполагали разместить ультраэкономичный импортный дизель, с которым обтекаемый автомобиль должен был расходовать фантастические 2,2–3,5 литров солярки на 100 км. Проверить это никому, понятно, не удалось.

Эльф и Гном





Позже иных заводов — уже в новой России — за концепткары взялся ВАЗ. Шоу-стопперами выставок начала 1990‑х годов стали малыши ВАЗ‑1151 Гном и ВАЗ‑1152 Эльф с дизайном Евгения Лобанова и конструкции Николая Тазтдинова. Гном — на агрегатах Оки, а Эльф был электрическим, и оба ездили! Эльф даже занял второе место в ралли электромобилей в Монте-Карло.





Электромобиль ВАЗ‑1152 Эльф — аналог Гнома: это был ходовой, ездящий образец. Концептуальный ВАЗ‑1151 Гном создали на узлах и агрегатах Оки ВАЗ‑1113.

Тольяттинский электромобиль 1998 года Рапан, который возили на автосалон в Париж, несмотря на умопомрачительный дизайн, тоже был ходовым — с начинкой от электрической Оки. Передние сиденья разворачивались, задние двигались в большом диапазоне, рулевая колонка регулировалась и автоматически поднималась при открывании двери.

Умопомрачительный вазовский Рапан, несмотря на оригинальный кузов, тоже был ходовым электромобилем.

Лада Родстер, созданная на агрегатах Калины, вполне могла бы стать мелкосерийной. Питер-Турбо — концепткар из Тольятти, но с литературным первоисточником.





А конец прошлого века ВАЗ отметил компактной Ладой Родстер на узлах тогда еще не серийной Калины. Этот автомобиль по конструкции и дизайну в иных реалиях мог бы стать и мелкосерийным.

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В отличие от макета Питер-Турбо. У знатоков вазовской кухни имя ассоциировалось с бывшим главным конструктором, ныне уже покойным Петром Михайловичем Прусовым. Но концепткар назвали в честь автомобиля, придуманного для романа «Остров Крым» Василием Аксеновым. Так вот причудливо извивалась наша история.





История перестроечных концептовкаров — интересных, фантастичных, иногда наивных — заканчивалась вместе с ХХ веком. Наступили куда более прагматичные времена. Не совсем уж скучные, но с иными посылами и просто с иным духом.