Небывалые и невероятные грузовики, придуманные советскими дизайнерами в 1980-х, мы вспоминали в этой публикации. А здесь можно полюбоваться на первые «дрим-кары» времен перестройки, рожденные в лабораториях НАМИ.
ЛуАЗ-Прото
Автомобиль, вошедший в историю как ЛуАЗ-Прото, прямого отношения к Луцкому заводу не имел. Его сделали на конкурсной основе в ленинградской лаборатории НАМИ. Внедорожник с пластиковыми панелями на пространственном каркасе отличал свежий дизайн трансформируемого кузова и новая трансмиссия: шестиступенчатая коробка с первой и второй понижающими передачами, ШРУСы в подключаемом переднем приводе. Передняя подвеска — со стойками McPherson, задняя — типа De Dion.
От серийного производства такой концепт был куда дальше, нежели ЛуАЗ‑1302, который параллельно проектировали на заводе. Хотя и 1302 до серии не довели.
Концепты АЗЛК
На АЗЛК в 1991 году на узлах Москвича‑2141 соорудили минивэн Москвич‑2139 Арбат. Эффектный автомобиль позиционировали как некую перспективу на серию.
А вот Москвич‑2144 Истра представлял собой лишь макет-фантазию на тему «Транспорт 2000». Под алюминиевым кузовом с огромной подъемной дверью предполагали разместить ультраэкономичный импортный дизель, с которым обтекаемый автомобиль должен был расходовать фантастические 2,2–3,5 литров солярки на 100 км. Проверить это никому, понятно, не удалось.
Эльф и Гном
Позже иных заводов — уже в новой России — за концепткары взялся ВАЗ. Шоу-стопперами выставок начала 1990‑х годов стали малыши ВАЗ‑1151 Гном и ВАЗ‑1152 Эльф с дизайном Евгения Лобанова и конструкции Николая Тазтдинова. Гном — на агрегатах Оки, а Эльф был электрическим, и оба ездили! Эльф даже занял второе место в ралли электромобилей в Монте-Карло.
Тольяттинский электромобиль 1998 года Рапан, который возили на автосалон в Париж, несмотря на умопомрачительный дизайн, тоже был ходовым — с начинкой от электрической Оки. Передние сиденья разворачивались, задние двигались в большом диапазоне, рулевая колонка регулировалась и автоматически поднималась при открывании двери.
А конец прошлого века ВАЗ отметил компактной Ладой Родстер на узлах тогда еще не серийной Калины. Этот автомобиль по конструкции и дизайну в иных реалиях мог бы стать и мелкосерийным.
В отличие от макета Питер-Турбо. У знатоков вазовской кухни имя ассоциировалось с бывшим главным конструктором, ныне уже покойным Петром Михайловичем Прусовым. Но концепткар назвали в честь автомобиля, придуманного для романа «Остров Крым» Василием Аксеновым. Так вот причудливо извивалась наша история.
История перестроечных концептовкаров — интересных, фантастичных, иногда наивных — заканчивалась вместе с ХХ веком. Наступили куда более прагматичные времена. Не совсем уж скучные, но с иными посылами и просто с иным духом.
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ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН
За рубежом концепткары с прицелом на новый век стали делать еще в начале 1980‑х. В ФРГ в рамках федеральной программы в 1981‑м построили несколько автомобилей. Однако крупные фирмы отнеслись к этому делу по-немецки расчетливо и практично.
Audi 2000 был самым приземленным, по сути — прологом к новому седану серии 100. На нем стоял дизель объемом 1,6 л (90 л.с.). Средний расход топлива — 6,9 л/100 км.
Mercedes-Benz Auto 2000, хотя и был хэтчбеком, имел черты S‑класса следующего поколения. Для него предполагались бензиновый и дизельный моторы, с которыми средний расход составлял 9,3 и 7,5 литров соответственно. Далеким от реальности был лишь вариант с газовой турбиной.
Самым футуристичным стал Uni-Car, созданный несколькими немецкими НИИ и университетами, которым не надо было думать о земном. Кузов разработал Джоржетто Джуджаро, а изготовила кузовная фирма Karmann. Передок обтекаемой машины (Сх=0,24) сделали из мягкого пластика, дружелюбного к препятствиям, а главное — к пешеходам. На концепткар поставили экспериментальный 2,5‑литровый 98‑сильный дизель, созданный при участии фирмы MAN.
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Фото: из архива «За рулем»