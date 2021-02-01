Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — журнал За рулем

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Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа

А еще в те времена были Москвич-2139 Арбат, Питер-Турбо, ЛуАЗ-Прото... Они не стали серийными машинами. Но какие эффектные были шоу-кары!

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Концепты перестройки: эх, каких грузовиков не увидели!

Небывалые и невероятные грузовики, придуманные советскими дизайнерами в 1980-х, мы вспоминали в этой публикации. А здесь можно полюбоваться на первые «дрим-кары» времен перестройки, рожденные в лабораториях НАМИ.

ЛуАЗ-Прото


Автомобиль, вошедший в историю как ЛуАЗ-Прото, прямого отношения к Луцкому заводу не имел. Его сделали на конкурсной основе в ленинградской лаборатории НАМИ. Внедорожник с пластиковыми панелями на пространственном каркасе отличал свежий дизайн трансформируемого кузова и новая трансмиссия: шестиступенчатая коробка с первой и второй понижающими передачами, ШРУСы в подключаемом переднем приводе. Передняя подвеска — со стойками McPherson, задняя — типа De Dion.


Экспериментальный ЛуАЗ-Прото ленинградского филиала НАМИ — альтернатива машине с индексом 1302, которую разрабатывали в Луцке.
Экспериментальный ЛуАЗ-Прото ленинградского филиала НАМИ — альтернатива машине с индексом 1302, которую разрабатывали в Луцке.


От серийного производства такой концепт был куда дальше, нежели ЛуАЗ‑1302, который параллельно проектировали на заводе. Хотя и 1302 до серии не довели.

Концепты АЗЛК


Москвич‑2139 Арбат — не самый красивый, но один из самых оригинальных концептов АЗЛК.
Москвич‑2139 Арбат — не самый красивый, но один из самых оригинальных концептов АЗЛК.

На АЗЛК в 1991 году на узлах Москвича‑2141 соорудили минивэн Москвич‑2139 Арбат. Эффектный автомобиль позиционировали как некую перспективу на серию.


Москвич‑2144 Истра — московский взгляд в 2000‑й год из начала девяностых.
Москвич‑2144 Истра — московский взгляд в 2000‑й год из начала девяностых.

Салон Истры представлял собой лишь черновые наметки интерьера автомобиля будущего.
Салон Истры представлял собой лишь черновые наметки интерьера автомобиля будущего.

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А вот Москвич‑2144 Истра представлял собой лишь макет-фантазию на тему «Транспорт 2000». Под алюминиевым кузовом с огромной подъемной дверью предполагали разместить ультраэкономичный импортный дизель, с которым обтекаемый автомобиль должен был расходовать фантастические 2,2–3,5 литров солярки на 100 км. Проверить это никому, понятно, не удалось.

Эльф и Гном


Позже иных заводов — уже в новой России — за концепткары взялся ВАЗ. Шоу-стопперами выставок начала 1990‑х годов стали малыши ВАЗ‑1151 Гном и ВАЗ‑1152 Эльф с дизайном Евгения Лобанова и конструкции Николая Тазтдинова. Гном — на агрегатах Оки, а Эльф был электрическим, и оба ездили! Эльф даже занял второе место в ралли электромобилей в Монте-Карло.


Электромобиль ВАЗ‑1152 Эльф — аналог Гнома: это был ходовой, ездящий образец.
Электромобиль ВАЗ‑1152 Эльф — аналог Гнома: это был ходовой, ездящий образец.

Концептуальный ВАЗ‑1151 Гном создали на узлах и агрегатах Оки ВАЗ‑1113.
Концептуальный ВАЗ‑1151 Гном создали на узлах и агрегатах Оки ВАЗ‑1113.

Тольяттинский электромобиль 1998 года Рапан, который возили на автосалон в Париж, несмотря на умопомрачительный дизайн, тоже был ходовым — с начинкой от электрической Оки. Передние сиденья разворачивались, задние двигались в большом диапазоне, рулевая колонка регулировалась и автоматически поднималась при открывании двери.

Умопомрачительный вазовский Рапан, несмотря на оригинальный кузов, тоже был ходовым электромобилем.
Умопомрачительный вазовский Рапан, несмотря на оригинальный кузов, тоже был ходовым электромобилем.

Лада Родстер, созданная на агрегатах Калины, вполне могла бы стать мелкосерийной.
Лада Родстер, созданная на агрегатах Калины, вполне могла бы стать мелкосерийной.

Питер-Турбо — концепткар из Тольятти, но с литературным первоисточником.
Питер-Турбо — концепткар из Тольятти, но с литературным первоисточником.


А конец прошлого века ВАЗ отметил компактной Ладой Родстер на узлах тогда еще не серийной Калины. Этот автомобиль по конструкции и дизайну в иных реалиях мог бы стать и мелкосерийным.

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В отличие от макета Питер-Турбо. У знатоков вазовской кухни имя ассоциировалось с бывшим главным конструктором, ныне уже покойным Петром Михайловичем Прусовым. Но концепткар назвали в честь автомобиля, придуманного для романа «Остров Крым» Василием Аксеновым. Так вот причудливо извивалась наша история.


История перестроечных концептовкаров — интересных, фантастичных, иногда наивных — заканчивалась вместе с ХХ веком. Наступили куда более прагматичные времена. Не совсем уж скучные, но с иными посылами и просто с иным духом.

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН

За рубежом концепткары с прицелом на новый век стали делать еще в начале 1980‑х. В ФРГ в рамках федеральной программы в 1981‑м построили несколько автомобилей. Однако крупные фирмы отнеслись к этому делу по-немецки расчетливо и практично.


Audi 2000 был самым приземленным, по сути — прологом к новому седану серии 100. На нем стоял дизель объемом 1,6 л (90 л.с.). Средний расход топлива — 6,9 л/100 км.

Mercedes-Benz Auto 2000, хотя и был хэтчбеком, имел черты S‑класса следующего поколения. Для него предполагались бензиновый и дизельный моторы, с которыми средний расход составлял 9,3 и 7,5 литров соответственно. Далеким от реальности был лишь вариант с газовой турбиной.

Самым футуристичным стал Uni-Car, созданный несколь­кими немецкими НИИ и университетами, которым не надо было думать о земном. Кузов разработал Джоржетто Джуджаро, а изготовила кузовная фирма Karmann. Передок обтекаемой машины (Сх=0,24) сделали из мягкого пластика, дружелюбного к препятствиям, а главное — к пешеходам. На концепткар поставили экспериментальный 2,5‑литровый 98‑сильный дизель, созданный при участии фирмы MAN.


Фото: из архива «За рулем»

Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа

А еще в те времена были Москвич-2139 Арбат, Питер-Турбо, ЛуАЗ-Прото... Они не стали серийными машинами. Но какие эффектные были шоу-кары!

Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221024Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221040Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221014Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221015Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221013Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221018Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221019Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221016Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221017Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221023Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221020Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221021Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа
Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа

А еще в те времена были Москвич-2139 Арбат, Питер-Турбо, ЛуАЗ-Прото... Они не стали серийными машинами. Но какие эффектные были шоу-кары!

Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221013Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221015Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221024Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221023Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221016Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221014Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221017Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221018Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221019Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221040Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221020Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа — фото 1221021Эльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АвтоВАЗа
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