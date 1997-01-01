Лучшая аэродинамика среди наших машин и худшая сборка, высокий статус и прозвище «московская недвижимость» — все это совмещал в себе «сорок первый».

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Первые Москвичи модели 2141, появившиеся примерно 35 лет назад, мгновенно понравились всем. Симпатичные, вместительные, теплые, простые — чего же боле? А передний привод окончательно доказывал, что с прежними моделями завода новинку объединяет разве что место рождения. Это была принципиально новая модель — безо всяких натяжек.

Новенький Москвич еще не понимал, что страна уже была приговорена. И он — тоже.

Престиж Москвича

Сегодня трудно поверить в то, что новенькие 2141 поначалу были... очень престижными: затея вписать модель в межклассовое пространство между ВАЗ и ГАЗ сработала. В отличие от устаревших Москвичей модели 2140, новинка сразу пошла «на ура». А лучшим доказательством престижа могут служить отечественные фильмы той поры — например, «Забытая мелодия для флейты» и «Интердевочка». Там на этих машинах разъезжают весьма обеспеченные персонажи.

«Забытая мелодия для флейты». Всесильный бездельник-чиновник в исполнении Леонида Филатова до уровня Волги еще не дорос, но зато Москвича в эпоху дефицита сумел урвать.

Любопытно, что особый интерес новенькие 41-е вызывали в регионах, где народ катался в основном на «девятках» ВАЗ-2109. Московская машина по сравнению с ними была супервместительной, суперкомфортабельной и даже казалась симпатичной.

Богатые валютные «интердевочки» из одноименного фильма всегда должны, что называется, «выглядеть». Модель 2141 для этого вполне подходила.

Дизайнеры не хотели делать эту модель

На любом производстве во все времена находились энтузиасты, пытавшиеся создать нечто кардинально отличное от серийных образцов. Так было и на АЗЛК, где в середине 70-х увлеченно создавали новенькую модель Москвича с индексом С.

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Как водится, задумка была во многом передовой — в частности, подвеска напоминал бээмвэшную 5-й серии: спереди McPherson, сзади многорычажка. Однако за это время наверху ветер подул в другую сторону, а потому было велено не выпендриваться и взять за основу Simca-1308. Согласно воспоминаниям главного дизайнера завода, сотрудники долгое время не могли заставить себя подойти к чужеродному макету. Но именно так и рождался 41-й.

Самое смешное, что от навязанной сверху Симки в итоге мало чего осталось. Спереди появился-таки McPherson (а у Симки были торсионы). Компоновка напоминала, скорее, Фольксвагены — продольно расположенный движок, дифференциал между ним и коробкой. От Симки уцелели отдельные кузовные элементы да уплотнители стекол.

Окончательный вариант 41-го был продемонстрирован в 1985 году, а уже с февраля 1986 года началось его производство. Первые 245 автомобилей, выпущенных в конце 1986 года, были проданы работникам АЗЛК и ветеранам Великой Отечественной войны; массовый выпуск начался в 1987 году.

Остался без двигателя

Про нормальный движок для 41-го лучше не вспоминать: он его так и не дождался. А ведь было разработано множество моторов — как бензиновых, так и дизельных. Более того, при АЗЛК создавалось собственное моторное производство. Но в итоге завод, в общем-то, разворовали. А 41-е, временно укомплектованные моторами ВАЗ-2106-70 (Москвич-2141) и УЗАМ-331.10 (Москвич-21412), так и не получили ничего лучшего. Были отдельные экспортные модификации с импортными моторами, но они погоды не делали.

Показуха перед начальством

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Самые забавные приключения 2141 испытал, конечно же, в конце 90-х годов, когда новое руководство завода взяло курс на показуху перед столичными градоначальниками. Что может быть, например, забавнее такого лозунга: «Каждый месяц — новую модель, каждую неделю — новую модификацию машины!» При таком подходе о рентабельности производства и речи быть не может.

«Юрий Долгорукий» — пример «новейших технологий» АЗЛК конца 90-х. Брали два комплекта кузовных элементов для АЗЛК-2141, разрезали на две неравные части, большие куски сваривали друг с другом, остальное сдавали в металлолом. В результате получался членовоз местного пошива.

«Князь Владимир». По сути тот же «Долгорукий», только седан.

Еще забавнее было то, что тогдашний руководитель АЗЛК прекрасно знал свои возможности, а потому делал верную ставку исключительно на внешние эффекты. В кооперативных магазинчиках закупали импортные шины на литых дисках, электрические стеклоподъемники и приводы дверных замков, импортные магнитолы и самопальные решетки радиатора. В итоге всякий раз перед визитом начальников перед ними выкатывали «новую» модель: вот, мол — как обещали. Начальники довольно кивали и обещали пересадить на Москвичи всех чиновников, каких только смогут.

Купе, представляющее собой двухместный вариант «Калиты», назвали «Дуэт». Судьба этой машины была очевидна: дуэт не сложился.

Про аэродинамику

Между прочим, аэродинамика 41-го была очень неплохой. Называют коэффициент лобового сопротивления C x =0,35 — не все с этим соглашаются, но тут многое зависит от места и методики замеров. А вот с чем не поспоришь, так это с отсутствием на 41-м заднего дворника! В отличие от вазовских грязнуль семейства 2108/09, заднее стекло Москвича оставалось чистым.

Москвич-2142. Из этого музейного седана когда-то извлекли мотор F3R, чтобы подарить мэрии мощного «Юрия Долгорукого».

Сколько стоил Москвич?

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В момент появления в продаже цена 41-го составляла 9632 ₽ для версии с двигателем ВАЗ-2106-70. Это примерно соответствовало стоимости самых престижных на тот момент ВАЗов. Для сравнения: Волга ГАЗ-24-10 стоила 16 360 ₽.

Любопытно, что уже после развала страны и АЗЛК самой дефицитной запчастью для 2141 и Святогоров стал… капот! Их воровство приняло массовый характер: владельцы повсеместно устанавливали худлоки и прочие запоры, а умельцы начали давать советы, как, например, приладить москвичовский капот к Святогору. В продаже даже стали появляться стеклопластиковые капоты.

В 1997 году была проведена работа по превращению 41-го в «конфетку» — так появился «Святогор». Импортный «реношный» F3R, оптика Hella, сцепление сцепление Valeo и вакуумный усилитель тормозов фирмы Lucas. Переднюю часть кузова пришлось переделывать. Стоимость, по-видимому, поначалу никто не прикидывал.

Экспорт не удался

41-х Москвичей на экспорт продали совсем немножко. В 1993 г. немецкий Auto Straßenverkehr так оценил версию Aleko 141 с дизелем Ford, предназначенную для немецкого рынка. «На руление автомобиль реагирует вяло и неточно, но поведение в поворотах рассчитано на дурака… Машине чужды современные элементы пассивной безопасности… Честный русский парень, который выполняет то немногое, что обещает, — вместимость, прочность, экономичность».

Печальные происшествия

За рулем свежего 2141 в августе 1990 года под Ригой разбился Виктор Цой. Однако автомобиль в этом не виноват: похоже, что певец уснул за рулем, после чего машина на высокой скорости столкнулась на встречке с Икарусом.

Телеведущий популярной полуночной программы на абсолютно новом 2141 потерял на ходу… руль. Отвалился! К счастью, никто не пострадал, а мужик умудрился прицепить вместо баранки баллонный ключ и так вернулся на завод. После звонка наверх машину быстро починили.

«Иван Калита» — венец творчества тогдашнего главного азээлковца. Это и не смешно, и не плохо — это убого.

Прозвища

Самая распространенная кличка 41-го — увы, «Калека» (созвучно с АЛЕКО — автозавод имени Ленинского Комсомола). Кроме того, часто встречаются шильдики типа «Космич». На АЗЛК видел машину, у которой из штатных букв сложили нечто напоминающее BMW. Известен также «Бандерлог». Святогор с французским мотором окрестили «Реногором». А в публикациях СМИ все 41-е за отвратительное качество сборки окрестили просто и емко: «Московская недвижимость».

Всех, кто хочет поделиться своим мнением о 41-м, приглашаем высказаться.

Москвич нашего детства: 2141 — приговорен с рождения Лучшая аэродинамика среди наших машин и худшая сборка, высокий статус и прозвище «московская недвижимость» — все это совмещал в себе «сорок первый». Москвич нашего детства: 2141 — приговорен с рождения

Фото: из архива редакции