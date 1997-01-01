Первые Москвичи модели 2141, появившиеся примерно 35 лет назад, мгновенно понравились всем. Симпатичные, вместительные, теплые, простые — чего же боле? А передний привод окончательно доказывал, что с прежними моделями завода новинку объединяет разве что место рождения. Это была принципиально новая модель — безо всяких натяжек.
Новенький Москвич еще не понимал, что страна уже была приговорена. И он — тоже.
Престиж Москвича
Сегодня трудно поверить в то, что новенькие 2141 поначалу были... очень престижными: затея вписать модель в межклассовое пространство между ВАЗ и ГАЗ сработала. В отличие от устаревших Москвичей модели 2140, новинка сразу пошла «на ура». А лучшим доказательством престижа могут служить отечественные фильмы той поры — например, «Забытая мелодия для флейты» и «Интердевочка». Там на этих машинах разъезжают весьма обеспеченные персонажи.
Любопытно, что особый интерес новенькие 41-е вызывали в регионах, где народ катался в основном на «девятках» ВАЗ-2109. Московская машина по сравнению с ними была супервместительной, суперкомфортабельной и даже казалась симпатичной.
Дизайнеры не хотели делать эту модель
На любом производстве во все времена находились энтузиасты, пытавшиеся создать нечто кардинально отличное от серийных образцов. Так было и на АЗЛК, где в середине 70-х увлеченно создавали новенькую модель Москвича с индексом С.
Как водится, задумка была во многом передовой — в частности, подвеска напоминал бээмвэшную 5-й серии: спереди McPherson, сзади многорычажка. Однако за это время наверху ветер подул в другую сторону, а потому было велено не выпендриваться и взять за основу Simca-1308. Согласно воспоминаниям главного дизайнера завода, сотрудники долгое время не могли заставить себя подойти к чужеродному макету. Но именно так и рождался 41-й.
Самое смешное, что от навязанной сверху Симки в итоге мало чего осталось. Спереди появился-таки McPherson (а у Симки были торсионы). Компоновка напоминала, скорее, Фольксвагены — продольно расположенный движок, дифференциал между ним и коробкой. От Симки уцелели отдельные кузовные элементы да уплотнители стекол.
Окончательный вариант 41-го был продемонстрирован в 1985 году, а уже с февраля 1986 года началось его производство. Первые 245 автомобилей, выпущенных в конце 1986 года, были проданы работникам АЗЛК и ветеранам Великой Отечественной войны; массовый выпуск начался в 1987 году.
Остался без двигателя
Про нормальный движок для 41-го лучше не вспоминать: он его так и не дождался. А ведь было разработано множество моторов — как бензиновых, так и дизельных. Более того, при АЗЛК создавалось собственное моторное производство. Но в итоге завод, в общем-то, разворовали. А 41-е, временно укомплектованные моторами ВАЗ-2106-70 (Москвич-2141) и УЗАМ-331.10 (Москвич-21412), так и не получили ничего лучшего. Были отдельные экспортные модификации с импортными моторами, но они погоды не делали.
Показуха перед начальством
Самые забавные приключения 2141 испытал, конечно же, в конце 90-х годов, когда новое руководство завода взяло курс на показуху перед столичными градоначальниками. Что может быть, например, забавнее такого лозунга: «Каждый месяц — новую модель, каждую неделю — новую модификацию машины!» При таком подходе о рентабельности производства и речи быть не может.
«Юрий Долгорукий» — пример «новейших технологий» АЗЛК конца 90-х. Брали два комплекта кузовных элементов для АЗЛК-2141, разрезали на две неравные части, большие куски сваривали друг с другом, остальное сдавали в металлолом. В результате получался членовоз местного пошива.
Еще забавнее было то, что тогдашний руководитель АЗЛК прекрасно знал свои возможности, а потому делал верную ставку исключительно на внешние эффекты. В кооперативных магазинчиках закупали импортные шины на литых дисках, электрические стеклоподъемники и приводы дверных замков, импортные магнитолы и самопальные решетки радиатора. В итоге всякий раз перед визитом начальников перед ними выкатывали «новую» модель: вот, мол — как обещали. Начальники довольно кивали и обещали пересадить на Москвичи всех чиновников, каких только смогут.
Про аэродинамику
Между прочим, аэродинамика 41-го была очень неплохой. Называют коэффициент лобового сопротивления Cx=0,35 — не все с этим соглашаются, но тут многое зависит от места и методики замеров. А вот с чем не поспоришь, так это с отсутствием на 41-м заднего дворника! В отличие от вазовских грязнуль семейства 2108/09, заднее стекло Москвича оставалось чистым.
Сколько стоил Москвич?
В момент появления в продаже цена 41-го составляла 9632 ₽ для версии с двигателем ВАЗ-2106-70. Это примерно соответствовало стоимости самых престижных на тот момент ВАЗов. Для сравнения: Волга ГАЗ-24-10 стоила 16 360 ₽.
Любопытно, что уже после развала страны и АЗЛК самой дефицитной запчастью для 2141 и Святогоров стал… капот! Их воровство приняло массовый характер: владельцы повсеместно устанавливали худлоки и прочие запоры, а умельцы начали давать советы, как, например, приладить москвичовский капот к Святогору. В продаже даже стали появляться стеклопластиковые капоты.
Экспорт не удался
41-х Москвичей на экспорт продали совсем немножко. В 1993 г. немецкий Auto Straßenverkehr так оценил версию Aleko 141 с дизелем Ford, предназначенную для немецкого рынка. «На руление автомобиль реагирует вяло и неточно, но поведение в поворотах рассчитано на дурака… Машине чужды современные элементы пассивной безопасности… Честный русский парень, который выполняет то немногое, что обещает, — вместимость, прочность, экономичность».
Печальные происшествия
За рулем свежего 2141 в августе 1990 года под Ригой разбился Виктор Цой. Однако автомобиль в этом не виноват: похоже, что певец уснул за рулем, после чего машина на высокой скорости столкнулась на встречке с Икарусом.
Телеведущий популярной полуночной программы на абсолютно новом 2141 потерял на ходу… руль. Отвалился! К счастью, никто не пострадал, а мужик умудрился прицепить вместо баранки баллонный ключ и так вернулся на завод. После звонка наверх машину быстро починили.
Прозвища
Самая распространенная кличка 41-го — увы, «Калека» (созвучно с АЛЕКО — автозавод имени Ленинского Комсомола). Кроме того, часто встречаются шильдики типа «Космич». На АЗЛК видел машину, у которой из штатных букв сложили нечто напоминающее BMW. Известен также «Бандерлог». Святогор с французским мотором окрестили «Реногором». А в публикациях СМИ все 41-е за отвратительное качество сборки окрестили просто и емко: «Московская недвижимость».
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