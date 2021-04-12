Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева ездит настолько безответственно, что собрала более 200 штрафов всего за 8 месяцев.

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Вчера, 11 апреля 2021 года, наряд ДПС остановил едущий с превышением скорости Lamborghini Aventador, за рулем которого оказалась блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.

Судя по всему, женщина была трезвой, но сотрудники ГИБДД решили изъять у нее автомобиль стоимостью около 20 млн рублей. Видимо, подстраховались, пока и она не выехала на полосу встречного движения.

За рулем Ивлеева ведет себя явно безответственно. Например, в марте этого года ее поймали на управлении автомобилем без прав, а всего за последние 8 месяцев она была оштрафована более 200 раз.

В комментариях к посту Ивлеевой в соцсетях люди обвинили ее в наглости и понтах, а также призвали ездить по правилам.

Ранее блогер Эдвард Бил спровоцировал аварию с пятью машинами.

Фото: instagram.com