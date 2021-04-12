Все свое — с собой: пикап самого жадного человека — журнал За рулем

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Все свое — с собой: пикап самого жадного человека

Видео было снято в Мексике, где, кажется, живут боги тетриса.

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Пикапы отлично подходят для перевозки грузов, но мы даже представить не могли, что кому-то в голову придет настолько загружать автомобиль. Мы и раньше видели перегруженные грузовики и автомобили, но они не идут ни в какое сравнение.

Владелец грузовика каким-то образом сумел сложить в пикап, а точнее на него, обстановку целого дома. Видны деревянные шкафы, ящики и столы. Также видно две кушетки и большую бочку. Отличная иллюстрация к фразе «Я съезжаю!».

И не сказать, что уложенные вещи закреплены надежно. Их местами опоясывает тоненькая веревочка. И если эта нить лопнет, то, наверное, все упадет.

На снятых кадрах видно, насколько тяжело автомобилю. Его подвеска может быть повреждена, а пирамида в кузове и над крышей представляет серьезную опасность для других участников дорожного движения. Но кого это волнует, если пришло время съезжать?

Фото, видео: TicTok

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