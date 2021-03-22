Пьяный водитель врезался в истребитель

Авария произошла на украинском аэродроме, а дорогостоящий самолет загорелся.

Пьяные водители становятся виновниками множества аварий, но обычно они не врезаются в истребители типа МиГ-29. Однако именно это и произошло на Украине.

Столкновение автомобиля и самолета случилось в Василькове. Инженер в состоянии алкогольного опьянения сел за руль минивэна Volkswagen Touran и заехал на аэродром, где работники буксировали МиГ-29.

После столкновения двухмоторный реактивный истребитель загорелся: у него, как видно на фото, обгорел хвост и сопла двигателей. Минивэну тоже досталось. Повреждены капот и лобовое стекло, решетка радиатора.

К счастью, во время аварии никто не пострадал, а горе-водитель получил лишь несколько синяков. Возможно, не во время столкновения, а после него.

Виновнику аварии уже предъявлены обвинения, и ему, вероятно, придется компенсировать расходы на восстановление истребителя. Речь, конечно же, идет об огромной сумме денег, так как новый МиГ-29 стоит от 815 млн до 1,5 млрд рублей.

При этом у ВВС Украины всего 24 истребителя МиГ-29, так что пьяный водитель уничтожил 4% флота. Более того, используются военными только 16 МиГов, включая «подбитый», а значит процент урона еще выше — 6,25%.

На днях в США любителю погонять по бездорожью предъявили почти два десятка обвинений: он прыгал через реки, месил их дно огромными колесами и выкладывал видео приключений в Сеть.

Фото: twitter.com