АВТОВАЗ отметил День космонавтики эффектным видеороликом — журнал За рулем

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АВТОВАЗ отметил День космонавтики эффектным видеороликом

Для съемок было задействовано около 300 новых Ларгусов белого цвета.

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Волжский автозавод опубликовал видео, посвященное Дню космонавтики и 60-летию полета человека в космос. В начале ролика мы видим, как люди садятся в машины, заводят двигатели. Фоном идет документальная звуковая дорожка — слышно переговоры Центра управления с космонавтом: «Я Заря-1, как слышите меня? Буду транслировать вам команды, прием» — «Заря-1, я Кедр, занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом, прием». Внимательный зритель догадывается, что в эфире — голос Юрия Гагарина.

Тем временем «исходное положение» занимают обновленные Lada Largus Cross белого цвета. Машин много, и становится понятно, что они выстраиваются в определенном порядке. Голоса на фоне продолжают общаться. Космонавту дают команду включить зажигание, а пару секунд спустя мы слышим: «Я Заря-1, желаю вам доброго полета, все нормально?»

Как ответил ЦУПу первый в истории космонавт, знают сегодня все без исключения. Камера поднимается выше, и в кадре появляется именно это слово, составленное из машин, стоящих на большой парковке. Пресс-служба АВТОВАЗа отмечает, что для съемок было задействовано около 300 автомобилей семейства Lada Largus.

Видео: Youtube/«На заводе»

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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