АВТОВАЗ отметил День космонавтики эффектным видеороликом

Для съемок было задействовано около 300 новых Ларгусов белого цвета.

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Волжский автозавод опубликовал видео, посвященное Дню космонавтики и 60-летию полета человека в космос. В начале ролика мы видим, как люди садятся в машины, заводят двигатели. Фоном идет документальная звуковая дорожка — слышно переговоры Центра управления с космонавтом: «Я Заря-1, как слышите меня? Буду транслировать вам команды, прием» — «Заря-1, я Кедр, занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом, прием». Внимательный зритель догадывается, что в эфире — голос Юрия Гагарина.

Тем временем «исходное положение» занимают обновленные Lada Largus Cross белого цвета. Машин много, и становится понятно, что они выстраиваются в определенном порядке. Голоса на фоне продолжают общаться. Космонавту дают команду включить зажигание, а пару секунд спустя мы слышим: «Я Заря-1, желаю вам доброго полета, все нормально?»

Как ответил ЦУПу первый в истории космонавт, знают сегодня все без исключения. Камера поднимается выше, и в кадре появляется именно это слово, составленное из машин, стоящих на большой парковке. Пресс-служба АВТОВАЗа отмечает, что для съемок было задействовано около 300 автомобилей семейства Lada Largus.

Об еще одном интересном видео с участием бренда Lada мы рассказывали накануне: Youtube-канал Groupe Renault в двухминутном ролике показал, как устроены автозаводы в Тольятти и Ижевске.

Видео: Youtube/«На заводе»