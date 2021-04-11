Как устроен АВТОВАЗ: полный расклад за 2 минуты

Буквально в нескольких кадрах показана структура предприятия, занимающего площадь 600 гектаров.

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Волжский автозавод — крупнейшее предприятие автопрома в России и Восточной Европе. Мы привыкли слышать, читать и смотреть сюжеты о нем и его продукции буквально каждый день, но что такое этот завод на самом деле? Интересный ответ дает видео официального канала Youtube-канале Groupe Renault. Ролик радует лаконичностью и информативностью: буквально в нескольких кадрах показана общая структура огромного предприятия. Он снят еще в 2019 году, но основные моменты с тех пор изменений не претерпели.

По общим планам, с которых начинается ролик, можно оценить масштаб завода в Тольятти. В прежние годы численность сотрудников доходила до 70 тысяч и более, но сейчас, после нескольких этапов оптимизации, здесь трудится около 30 тысяч человек. Однако главный конвейер по-прежнему имеет длину 1,5 км, а общая протяженность конвейерных линий составляет 300 км. Предприятие занимает более 600 гектаров, на которых располагаются корпуса площадью свыше 4 млн квадратных метров.

Видео показывает, что располагается внутри этих корпусов. Закончив облет здания, камера зависает на одной точке, с которой видно весь завод. А далее изображение фокусируется на одном из подразделений завода, и нам последовательно показывают, как работают литейка, штамповка, производство силовых агрегатов, цех пластиковых изделий, линии сварки и окраски и сборочное производство. Попал в кадр и НТЦ, где идет разработка дизайна, общей компоновки, двигателей, шасси и электрики, а также проводятся испытания и строятся планы производства.

Конечно, удостоился внимания и завод Лада Ижевск, выпускающий Lada Vesta. Он назван компактным и современным, но тоже имеющим свою штамповку, сварку и окраску. Отметим, что про ижевскую площадку АВТОВАЗа Groupe Renault публиковала отдельное видео. А вот предприятие «Лада Запад Тольятти», где выпускают внедорожники Niva Travel, не показано: в момент съемки ролика завод еще назывался GM-AVTOVAZ, а выпускаемая им модель носила имя Chevrolet Niva.

Теперь автомобили Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva) и Niva Legend (бывшая Lada 4x4) объединены в одно семейство и даже цифры продаж у них общие.

По неофициальным данным, сборку Niva Travel скоро перенесут на главный конвейер, на ту же линию, где делают Niva Legend. В видео Groupe Renault эта сборочная линия обозначена как Lada 4x4 Line.

Видео: Youtube/Groupe Renault