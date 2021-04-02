На АВТОВАЗе начали окраску и сборку еще одной модели Renault

Дело идет к серийному производству Renault Clio на французской платформе CMF-B. К 2025 году АВТОВАЗ будет выпускать автомобили только на этой платформе.

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Волжский автозавод готовится к переходу на выпуск автомобилей, созданных на платформе Renault CMF-B. Еще весной 2020 года, до закрытия границ в связи с пандемией, на АВТОВАЗ были доставлены два новых хэтчбека Renault Clio для прохождения испытаний.

Теперь на предприятии тестируют процессы окраски и сборки, связанные с освоением производства этой модели. Avrograd News сообщает, что в конце марта 2021 года в заводском комплексе покраски машин на платформе B0 (в определенной степени CMF-B — дальнейшая эволюция B0) были окрашены два кузова хэтчбек Renault Clio пятого поколения.

После окраски кузова отправились в Научно-технический центр АВТОВАЗа для отработки сборочных процессов. Такая практика — пробная сборка на площадях НТЦ — является традиционной в период освоения производства любой новой модели Lada.

Напомним, сейчас АВТОВАЗ выпускает машины на платформе B0 — как отечественные Lada Largus и XRAY, так и французские Renault Logan и Sandero — а кроме того, имеет три собственных платформы — Granta, Vesta и Niva.

Но к 2025 году все машины нового поколения Lada — Granta, Vesta, Niva и C-SUV — будут иметь в своей основе архитектуру CMF-B. Номенклатура моделей Renault, которую будет выпускать АВТОВАЗ, пока точно не известна.

Фото: Renault