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Автопром Петербурга вышел из кризиса и успешно развивается — Беглов
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Автопром Петербурга вышел из кризиса и успешно развивается — Беглов
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Автопром Петербурга вышел из кризиса и успешно развивается — Беглов

Губернатор Беглов доложил Путину о состоянии автопрома Петербурга

Автопромышленный сектор Петербурга вышел из кризиса, благодаря запуску новых производств. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал губернатор северной столицы Александр Беглов.

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«Мы вышли из кризиса в автомобилестроении в нашем городе. Прикладывали здесь в свое время очень много усилий, чтобы развить здесь автопром наш, и он хорошо работал. Ушли наши западные партнеры — на их место пришли наши. На сегодняшний день уже «АвтоВАЗ» выпускает машины, электрические будут выпускать», — заявил губернатор.

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По словам Беглова, автоотрасль в регионе стабилизируется, благодаря, запуску новых производств по выпуску автомобилей, сохранены рабочие места, подчеркнул градоначальник. В ответ российский лидер отметил высокий темп роста промышленности Петербурга в целом.

Напомним, в январе 2024 года «Автозавод Санкт-Петербург» анонсировал запуск нового автомобильного бренда XCITE. Кроме того, «Автомобильный завод АГР» начал производство автомобилей под брендом Solaris.

Источник: ria.ru

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