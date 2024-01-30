В Санкт-Петербурге запустили новую российскую автомобильную марку

«Автозавод Санкт-Петербург» объявил о запуске автомобильного бренда XCITE

30 января 2024 года ООО «Автозавод Санкт-Петербург» объявило о запуске собственной автомобильной марки XCITE. Пресс-служба предприятия уточняет, что по-русски название читается как «Иксайт», с ударением на второй слог, и образовано оно от английского to excite – «волновать», «будоражить». Ранее «За рулем» рассказывал о планах запуска производства автомобилей под новой маркой на петербургском автозаводе.

«Согласно среднесрочному плану развития ООО "Автозавод Санкт-Петербург", на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами. Это позволит предоставить больший выбор на рынке новых автомобилей в России, снова вывести автомобильный сектор производства в регионе на высокий уровень, сохранить и приумножить рабочие места», – говорится в официальном сообщении.

Логотип нового бренда и название XCITE

В компании называют XCITE «первым собственным проектом в истории автомобильного завода» и считают, что выпускаемый под этим брендом продукт будет учитывать ценности российского потребителя, его стиль жизни и условия российской эксплуатации. Будущий продукт описывается как «современный и технологичный автомобиль, который подходит для всех видов активного отдыха с семьей или в большой компании», а также «обеспечивает комфорт, безопасность, цифровые технологии и широкие возможности трансформации».

Эмблема XCITE

Какой-то конкретики о моделях пока не сообщается. По предварительным данным, это будут лицензионные автомобили классов C/D, причем принадлежащие как сегментам non-SUV (не кроссоверы), так и SUV. На данный момент официально подтверждено, что предприятие уже выпустило первую партию из нескольких тысяч автомобилей XCITE. Идут переговоры с крупнейшими дилерскими сетями РФ – через какую-то из них весной 2024 года начнутся продажи.

Напомним, предприятие «Автозавод Санкт-Петербург», ранее являвшееся российским заводом Nissan, входит в структуру АВТОВАЗа – российской компании принадлежит 99% уставного капитала.