Теперь никакой Лады: питерский автозавод АВТОВАЗа переименован
В феврале АВТОВАЗ приобрел активы автоконцерна Nissan в России. После закрытия сделки в собственность российской компании перешла доля в размере 99% в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». А уже в апреле предприятие получило новое имя - ООО «Лада Санкт-Петербург».
На днях же стало известно, что завод снова переименован: в ЕГРЛ он теперь значится как ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Слово «Лада» из названия убрали.
С чем связаны такие перемены, неизвестно. Ранее сообщалось, что под маркой Lada на питерском автозаводе будут выпускаться кроссоверы Lada X-Cross. Производство первой модели, X-Cross 5, стартовало на бывшем заводе Nissan в июне 2023 года. Автомобили собираются из китайских машинокомплектов и являются лицензионной копией FAW Bestune T77.
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Источник: СПАРК
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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