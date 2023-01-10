АВТОВАЗ раскрыл планы по производству в Петербурге

В 2023 году АВТОВАЗ намерен выпустить на заводе в Санкт-Петербурге 10 тыс. автомобилей Lada методом крупноузловой сборки.
Как сообщил генеральный директор компании Максим Соколов, на предприятии планируется производство машин классов C и D.
Машины будут выпускать под брендом Lada либо под двойным брендом — как результат коллаборации с китайскими партнерами. Переговоры ведутся с несколькими китайскими компаниями и близки к завершению, отметил глава АВТОВАЗа.
«Пока не скажем, что это за автомобили, возможно, что там будет не одна компания. Планируем собирать машины классов C и D, которых раньше не было. Сначала крупноузловая сборка, а позже локализация узлов и компонентов. Будем использовать поставщиков Nissan и Hyundai в Санкт-Петербурге», — рассказал Соколов.
В 2024 году на бывшем заводе Ниссана в Петербурге планируется выйти на сборку 60–70 тыс. машин.
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Источник: Российская газета
Фото: АВТОВАЗ