АВТОВАЗ раскрыл планы по производству в Петербурге — журнал За рулем

АВТОВАЗ раскрыл планы по производству в Петербурге

До конца года на рынке появится несколько новинок.

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В 2023 году АВТОВАЗ намерен выпустить на заводе в Санкт-Петербурге 10 тыс. автомобилей Lada методом крупноузловой сборки.

Как сообщил генеральный директор компании Максим Соколов, на предприятии планируется производство машин классов C и D.

Машины будут выпускать под брендом Lada либо под двойным брендом — как результат коллаборации с китайскими партнерами. Переговоры ведутся с несколькими китайскими компаниями и близки к завершению, отметил глава АВТОВАЗа.

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«Пока не скажем, что это за автомобили, возможно, что там будет не одна компания. Планируем собирать машины классов C и D, которых раньше не было. Сначала крупноузловая сборка, а позже локализация узлов и компонентов. Будем использовать поставщиков Nissan и Hyundai в Санкт-Петербурге», — рассказал Соколов.

В 2024 году на бывшем заводе Ниссана в Петербурге планируется выйти на сборку 60–70 тыс. машин.

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Источник: Российская газета

Фото: АВТОВАЗ

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