Теперь официально: АВТОВАЗ приобрел активы Nissan в России

Ранее сделка получила одобрение со стороны Правительства РФ.

АО «АВТОВАЗ» объявил о закрытии сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Соответствующие документы 7 февраля 2023 года подписали президент АВТОВАЗа Максим Соколов и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.

В рамках договоренностей АО «АВТОВАЗ» приобрело долю в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в размере 99% по цене 1 евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны Правительства РФ», — говорится в сообщении АВТОВАЗа.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, «перед командой АВТОВАЗа стоит задача не только запустить производство автомобилей на площадке в Санкт-Петербурге, но и обеспечить уверенное повышение уровня локализации выпускаемой на ней продукции».

Ранее Максим Соколов озвучил планы по выпуску автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге: к 2025–2027 гг. планируется выпускать до 50–70 тыс. авто в год.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ, Nissan