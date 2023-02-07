На АВТОВАЗе озвучили, сколько автомобилей будут выпускать в Санкт-Петербурге — журнал За рулем

На АВТОВАЗе озвучили, сколько автомобилей будут выпускать в Санкт-Петербурге

Начать производство планируется уже в этом году.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что в 2025–2027 годах объем выпуска автомобилей Lada на заводе в Санкт-Петербурге (бывший завод Nissan) может составить до 50–70 тыс. авто при наличии позитивного тренда на рынке. В планах на этот год — производство до 10 тыс. машин, в зависимости от спроса.

Производство автомобилей Lada, собираемых из готовых машинокомплектов, планируется начать во втором полугодии 2023 года. До этого времени необходимо провести большую работу по адаптации бывшего завода Nissan под выпуск Lada.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На заводе в Санкт-Петербурге планируется выпускать три новые модели Lada. Это будут более дорогие модели сегментов C и D, в том числе седаны и кроссоверы. Выпуск автомобилей будет вестись в партнерстве с иностранными компаниями, предположительно китайскими.

Источник: АВТОВАЗ

Фото: depositphotos.com, АВТОВАЗ

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