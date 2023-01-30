Сколько времени потребуется для адаптации бывшего завода Nissan под бренд Lada

Планами поделился президент АВТОВАЗа.

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Максим Соколов сообщил, что автозавод Nissan в Санкт-Петербурге, который до конца февраля перейдет в собственность АВТОВАЗа, переформатируют под бренд Lada в сжатые сроки.

«Задача довольно сложная, переформатировать завод придется серьезно. Он сделан под выпуск автомобилей Nissan, а выпускать сейчас будет совсем другие модели. Но мы планируем все сделать в сжатые сроки, как обычно», — заявил глава российского автоконцерна.

На бывшем заводе Nissan планируется выпускать три новые модели Lada. Это будут более дорогие модели сегментов C и D, в том числе седаны и кроссоверы. Выпуск автомобилей будет вестись в партнерстве с иностранными компаниями, предположительно китайскими.

Пока руководитель АВТОВАЗа дает достаточно осторожный прогноз производства автомобилей на площадке Nissan, до 10 тыс. единиц до конца 2023 года. Но при этом подчеркивает, что «перспективы хорошие: мощности этой площадки в пиковый период — более 110 тыс. автомобилей в год».

Источник: Деловой Петербург

Фото: АВТОВАЗ, Александр Демьянчук/ТАСС