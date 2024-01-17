«Дочка» АВТОВАЗа хочет запатентовать похожий на Hyundai логотип

«Автозавод Санкт-Петербург» подал заявку на регистрацию нового товарного знака

Дочерняя компания АВТОВАЗа – «Автозавод Санкт-Петербург» – подала заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Не исключено, что они будут украшать автомобили, сборку которых наладят на петербургском предприятии.

Согласно сведениям Ассоциации «Центр коммуникативных технологий», заявки датируются 11 января 2024 года. Изображение нового товарного знака напоминает букву Х, она заключена в овал.

Новый товарный знак «Автозавод Санкт-Петербург»

Стоит отметить, что подобный товарный знак не используется в настоящее время ни одним автопроизводителем. Похожий вариант является логотипом корейского бренда Hyundai.

Напомним, ранее «Автозавод Санкт-Петербург» назывался «Лада Санкт-Петербург». АВТОВАЗ приобрел в феврале 2023 года петербургские активы японского Nissan у ФГУП «НАМИ».

Ранее на заводе сообщали о планах наладить в Петербурге сборку модели Lada X-Cross 5 на базе автомобиля FAW. Позже СМИ выдвинули версию, что петербургское предприятие начнет выпуск автомобилей Chery.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: cfct.ru