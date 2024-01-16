Стали известны планы АВТОВАЗа по выпуску Lada Largus в 2024 году

План «Лада Ижевск» в 2024 году: 50 тысяч бензиновых и электрических Лагрусов

На ижевской площадке АВТОВАЗа в 2024 году будет выпущено до 50 тысяч автомобилей модели Lada Largus. В это количество войдут как традиционные бензиновые машины, так и автомобили новой модификации – с электромотором. Об этом в ходе доклада о положении дел в Удмуртии сообщил глава республики Александр Бречалов.

«В текущем году будет запущено серийное производство электрокара Lada Largus, и наш автозавод выйдет на объемы производства до 50 тысяч автомобилей», - сказал Бречалов.

Он уточнил, что проект запуска производства предусматривает инвестиции в экономику региона на сумму более 2 млрд рублей. Заметим, что ранее о грядущих объемах производства высказывался глава АВТОВАЗа Максим Соколов – он говорил о 30 тысячах Ларгусов бензиновой и электрической версий в 2024 году, но подчеркивал, что цифра еще не окончательная.

Напомним, сборку Ларгусов на предприятие «Лада Ижевск» АВТОВАЗ переносит с головного предприятия в Тольятти, освобождая там мощности под сборку Весты и новых моделей. Опытную партию Ларгусов в Ижевске собрали в декабре 2023 года, а официальный старт серийному производству дадут в мае, но дилеры начнут получать машины уже в конце первого квартала 2024 года.

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Источник: Интерфакс