Стали известны планы АВТОВАЗа по выпуску Lada Largus в 2024 году
На ижевской площадке АВТОВАЗа в 2024 году будет выпущено до 50 тысяч автомобилей модели Lada Largus. В это количество войдут как традиционные бензиновые машины, так и автомобили новой модификации – с электромотором. Об этом в ходе доклада о положении дел в Удмуртии сообщил глава республики Александр Бречалов.
«В текущем году будет запущено серийное производство электрокара Lada Largus, и наш автозавод выйдет на объемы производства до 50 тысяч автомобилей», - сказал Бречалов.
Он уточнил, что проект запуска производства предусматривает инвестиции в экономику региона на сумму более 2 млрд рублей. Заметим, что ранее о грядущих объемах производства высказывался глава АВТОВАЗа Максим Соколов – он говорил о 30 тысячах Ларгусов бензиновой и электрической версий в 2024 году, но подчеркивал, что цифра еще не окончательная.
Напомним, сборку Ларгусов на предприятие «Лада Ижевск» АВТОВАЗ переносит с головного предприятия в Тольятти, освобождая там мощности под сборку Весты и новых моделей. Опытную партию Ларгусов в Ижевске собрали в декабре 2023 года, а официальный старт серийному производству дадут в мае, но дилеры начнут получать машины уже в конце первого квартала 2024 года.
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Источник: Интерфакс
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .