Новый бренд АВТОВАЗа – вот что мы о нем знаем

АВТОВАЗ представит новый автомобильный бренд в 2024 году

АВТОВАЗ планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд, следует из презентации, показанной президентом компании Максимом Соколовым.

Речь о бренде для лицензионных автомобилей сегментов C/D, и это не кроссоверы.

Иных подробностей кроме того, что представят бренд в 2024 году, глава компании раскрывать не стал.

Площадки АВТОВАЗа есть в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге (бывший завод Nissan). Понятно, что новый бренд разрабатывают для машин, которые будут выпускать на питерской площадке.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– АВТОВАЗ пытается дистанцироваться от питерского предприятия, которое будет работать с китайскими партнерами, от брендов Лада/АВТОВАЗ, которые сейчас в DNS-листе (организация подверглась санкциям со стороны Соединенных Штатов). То есть с таким жестко подсанкционным предприятием китайцы работать не стремятся. Поэтому дистанцироваться будут по максимуму.

Конечно, это бренд для пришлых машин, хотя Соколов этого и не говорил. И конечно, никто не говорит про название этого бренда, но, вроде бы, будет какое-то легкое пересечение – то ли в цветовых решениях, то ли в графике или еще как-то – с брендом Lada. Продавать эти машины будут дилеры Лады, отдельной дилерской сети не планируется. Видимо, предусмотрят выделенную зону, с отдельным брендированием.

Справка

Активы «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» АВТОВАЗ приобрел в феврале прошлого года за 1 евро. Сделка предусматривает право обратного выкупа активов в течение 6 лет в случае одобрения этого действия Правительством РФ.

Конвейер завода «Автозавод Санкт-Петербург», предположительно, выйдет на полную мощность уже в этом году. Пока там собирали только одну модель – кроссовер Lada X-Cross 5. Для него, кстати, запатентован логотип, в котором отсутствует слово Lada. Известно, что этот кроссовер – перелицованный FAW Bestune T77. Но с его выпуском возникли трудности, и пока судьба автомобиля под вопросом.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС