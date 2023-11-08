Шильдик готов, ждем кроссовер? АВТОВАЗ запатентовал логотип для новой модели

Для Lada X-Cross 5 АВТОВАЗ запатентовал графическое изображение

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патенты, которые принадлежат АВТОВАЗу. Российский автопроизводитель запатентовал графическое решение шильдика для кроссовера Lada X-Cross 5. К слову, слово Lada на нем отсутствует. АВТОВАЗ ограничился написанием X-Cross 5.

Lada X-Cross 5 собирают с июня 2023 года на питерской площадке АВТОВАЗа (бывший завод Nissan). Модель представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77. О старте продаж производитель пока не объявлял. Ранее он планировался на третий квартал текущего года. В июне 2023 года Максим Соколов сообщал, что цена на Lada X-Cross 5 не превысит 2,5 млн рублей.

Накануне стало известно, что из названия питерского завода АВТОВАЗа убрали слово Лада: теперь это «Автозавод Санкт-Петербург».

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Лада. Онлайн

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС