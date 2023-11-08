Шильдик готов, ждем кроссовер? АВТОВАЗ запатентовал логотип для новой модели
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патенты, которые принадлежат АВТОВАЗу. Российский автопроизводитель запатентовал графическое решение шильдика для кроссовера Lada X-Cross 5. К слову, слово Lada на нем отсутствует. АВТОВАЗ ограничился написанием X-Cross 5.
Lada X-Cross 5 собирают с июня 2023 года на питерской площадке АВТОВАЗа (бывший завод Nissan). Модель представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77. О старте продаж производитель пока не объявлял. Ранее он планировался на третий квартал текущего года. В июне 2023 года Максим Соколов сообщал, что цена на Lada X-Cross 5 не превысит 2,5 млн рублей.
Накануне стало известно, что из названия питерского завода АВТОВАЗа убрали слово Лада: теперь это «Автозавод Санкт-Петербург».
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Лада. Онлайн
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости