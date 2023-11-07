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АВТОВАЗ объяснил, почему в продаже нет самого дешевого универсала Lada

АВТОВАЗ: универсалы Lada Granta больше не производятся

Из прайс-листов АВТОВАЗа исчезла самая доступная версия универсала Lada Granta. Популярную модель ранее можно было приобрести за 720 тыс. рублей, она пользовалась большим спросом.

На АВТОВАЗе назвали причину такой ситуации.

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Самые доступные китайские кроссоверы – гайд «За рулем»
«По факту простые универсалы не производились с конца прошлого года. Как только был продан последний – машину убрали. При этом универсал-кросс доступен всегда», – сообщили в компании.

Самой доступной на сегодняшний день из всех модификаций Lada Granta остается седан с 90-сильным 8-клапанным мотором объемом 1,6 л. Его стоимость у дилеров начинается от 699,9 тыс. рублей. Со 2 ноября практически все остальные варианты Granta подорожали. Цена на лифтбек – от 740 тыс. рублей, хэтчбек – от 778,5 тыс. рублей, универсал – от 719,3 тыс. рублей. Lada Granta Cross стоит 945,9 тыс. рублей.

Источник: РГ

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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