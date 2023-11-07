АВТОВАЗ объяснил, почему в продаже нет самого дешевого универсала Lada
Из прайс-листов АВТОВАЗа исчезла самая доступная версия универсала Lada Granta. Популярную модель ранее можно было приобрести за 720 тыс. рублей, она пользовалась большим спросом.
На АВТОВАЗе назвали причину такой ситуации.
«По факту простые универсалы не производились с конца прошлого года. Как только был продан последний – машину убрали. При этом универсал-кросс доступен всегда», – сообщили в компании.
Самой доступной на сегодняшний день из всех модификаций Lada Granta остается седан с 90-сильным 8-клапанным мотором объемом 1,6 л. Его стоимость у дилеров начинается от 699,9 тыс. рублей. Со 2 ноября практически все остальные варианты Granta подорожали. Цена на лифтбек – от 740 тыс. рублей, хэтчбек – от 778,5 тыс. рублей, универсал – от 719,3 тыс. рублей. Lada Granta Cross стоит 945,9 тыс. рублей.
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Источник: РГ
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...