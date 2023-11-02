«Лады» выросли в цене: прибавка существенная по всем моделям

Со 2 ноября автомобили Lada подорожали на 64-106 тыс. рублей

Почти все модели АВТОВАЗа со 2 ноября начали продавать по новым ценам. В среднем подорожание составило 4,6-9,7% или от 64 до 106 тыс. рублей. Сохранилась лишь стоимость автомобилей в базовых комплектациях – их АВТОВАЗ рассчитывает удержать на прежнем уровне до конца года.

На автомобили семейства Lada Granta не увеличилась цена только на базовую версию седана и лифтбека. Остальные комплектации стали дороже на 64 тыс. рублей.

Стоимость универсала Lada Granta Cross увеличилась на 79 тыс. рублей, Granta Sport и Granta Drive Active подорожали на 84 тыс. рублей.

В линейке Vesta не изменилась цена на базовую комплектацию седана с 90-сильным мотором, а также на Vesta SW и Vesta SW Cross (на 90 л. с.). Другие комплектации «Весты» стали дороже на 83-91 тыс. рублей.

Lada Niva Legend также сохранила цену только в базовой комплектации, в остальных – прибавила 85 тыс. рублей. Наиболее существенная прибавка – 106 тыс. рублей - у внедорожника Lada Niva Travel.

В пресс-службе АВТОВАЗА рост цен на продукцию объяснили «значительным удорожанием логистических услуг, удорожанием компонентов, субкомпонентов и материалов, переходом на использование в производстве более надежных и импорто-независимых деталей и узлов, а также увеличением процентной нагрузки по обслуживанию долговых обязательств в связи с изменением ключевой ставки».

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Источник: Автоновости дня