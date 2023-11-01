АВТОВАЗ хочет компенсации от государства за поставки на зарубежные рынки

АВТОВАЗ просит государство компенсировать 100% затрат за поставки в дальнее зарубежье

На АВТОВАЗе отмечают, что стоимость логистики при поставках автомобилей в дальнее зарубежье существенно выросла, по некоторым рынкам - в среднем в семь раз. При этом большинство зарубежных поставщиков российскую продукцию перевозить отказываются. В связи с этим в автоконцерне считают, что государство должно увеличить размер компенсации автопроизводителю с нынешних 80 до 100%.

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак напомнил, что согласно постановлению №1347 правительство компенсирует компаниям-экспортерам промышленной продукции, например, автомобилей, часть логистических затрат. Компенсация ограничивается 80% от расходов.

«Мы сейчас выступили с предложением с тем, чтобы компенсировать по дальним рынкам – Латинская Америка, Африка – не 80%, а 100% транспортных затрат (...) Это позволит российским экспортерам делать более конкурентное ценовое предложение за рубежом», - сказал Громак.

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Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos