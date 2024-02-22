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В Петербурге начнут выпуск 4 моделей новой марки Solaris

Автомобили Solaris встали на конвейер завода АГР в Петербурге

В России началось производство автомобилей Solaris. Их выпуском занимается компания АГР в Петербурге. Продукцию бренда будут реализовывать через официальную сеть дилеров, сообщили в пресс-службе предприятия.

«AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris. Производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО "Автомобильный завод "АГР", которое является предприятием полного производственного цикла», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что производственный цикл включает в себя штамповку, сварку, окраску и сборку. На текущий момент в модельной линейке Solaris присутствуют Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

Solaris HS – пятиместный седан с 1,4-литровой атмосферной бензиновой «четверкой» на 100 л.с. или 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с., шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».

Модельной линейка Solaris
Модельной линейка Solaris

Кроссовер Solaris HC будет доступен в полноприводной и переднеприводной версиях с атмосферными двигателями 1,6 л мощностью 123 л.с. или 2.0 л мощностью 149,6 л.с., с МКП или АКП.

Седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX предложат с атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой.

Информация о ценах появится позже.

Напомним, «Автомобильный завод АГР» — это бывшее предприятие южнокорейского производителя Hyundai. Пост генерального директора занимает Алексей Калицев, до этого он был управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ».

У АГР две производственные площадки в Петербурге: одна в Каменке, другая — в Шушарах (бывший завод GM).

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Источник: пресс-служба АГР

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС | АГР
22.02.2024
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС | АГР
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