Владельцу вернули деньги за дефектный Mercedes. И компенсацию за инфляцию

Судиться, правда, пришлось несколько раз, но оно того стоило.

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В сентябре 2016 года Миронов А.А. купил у официального дилера «МБ-Беляево» новенький Mercedes GLE 300 4MATIC за 3,9 млн рублей. На автомобиль действовала двухлетняя гарантия. Через год у кроссовера забарахлила коробка передач, и автовладелец поехал в авторизованный дилерский центр компании «Мерседес-Бенц РУС», где неисправность устранили. Однако через год она проявилась снова, и Миронов направился в тот же сервис, где ему ответили, что гарантия уже закончилась и ремонтировать машину придется за свой счет. Автовладелец с этим не согласился и сначала направил обоим дилерам претензию, а потом подал иск в суд. Теперь он уже требовал от продавца «МБ-Беляево» вернуть деньги за автомобиль.

Гагаринский суд Москвы признал наличие в автомобиле существенных недостатков, которые проявились снова после устранения, и постановил деньги истцу вернуть, всего 6 719 230 рублей, из них: стоимость автомобиля составила 3 900 000 руб., неустойка — 546 000 руб., компенсация морального вреда — 4000 руб., штраф — 2 225 000 руб., судебные расходы по оплате госпошлины — 25 730 руб., оплата судебной экспертизы — 81 500 руб., расходы на приобретение материалов — 9000 рублей.

Однако решение суда было датировано 5 ноября 2019 года, а деньги на счет заявителя поступили только 19 октября 2020 года. И он подал второй иск и потребовал у АО «Мерседес-Бенц РУС» проиндексировать денежные средства с учетом инфляции, однако суд первой инстанции ему отказал на том основании, что «в рамках спорных правоотношений ни договор, ни действующее законодательство не предусматривает возможность индексации взысканных денежных сумм».

Мосгорсуд с выводами суда нижестоящей инстанции не согласился, потому что согласно статье 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению взыскателя суд, рассмотревший дело, «может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором». Основанием стал обзор судебной практики ВС РФ № 1 от 2015 года, в котором указано, что моментом присуждения денежных сумм является день вынесения судебного акта, которым эти суммы были взысканы.

Экс-владелец автомобиля предоставил экспертный расчет индексации, и поскольку АО «Мерседес-Бенц РУС» его не опроверг, то суд почитал именно эту сумму «арифметически верной» и постановил взыскать с ответчика в пользу Миронова А.А. еще 216 тысяч рублей в качестве индексации ранее выплаченной суммы.