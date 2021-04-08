За рулем не собственник, а водитель? За аварию ответят оба — журнал За рулем

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За рулем не собственник, а водитель? За аварию ответят оба

Первый кассационный суд общей юрисдикции объяснил, в каком случае собственник не может остаться в стороне.

https://www.zr.ru/admin/#l:DATA:stories!story/928405

Фургон врезался в легковой автомобиль, вина водителя «каблучка» налицо. Эксперты насчитали, что ремонт легковушки обойдется в 636,6 тысячи рублей, и еще 87,6 тысячи рублей причитается владельцу за утрату товарной стоимости автомобиля, пишет «Российская газета». Авария произошла в Московской области, за рулем был не владелец, а другой человек, который даже не вписан в страховку ОСАГО, а значит страховая компания в выплате пострадавшему откажет.

Вроде бы, все просто — виновник аварии, то есть тот, кто сидел за рулем, и должен возместить расходы.

Однако кассационный суд пояснил, что в число плательщиков нужно включить и собственника фургона, который не позаботился о том, чтобы юридически грамотно передать управление автомобилем. Недостаточно просто дать ключи знакомому: собственник снимает с себя ответственность, когда передает автомобиль в аренду, выписывает доверенность и вписывает человека в свой полис ОСАГО.

Если этого не происходит, возмещение ущерба делят между собой собственник и виновник аварии. Поэтому кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

Фото: Depositphotos

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