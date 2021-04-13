Возможно, на базе SsangYong уже через год появится новый бренд автомобилей.

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Этот корейский автопроизводитель обанкротился в прошлом году, задолжав 60 млрд вон, или более 4 млрд рублей, и владелец компании, концерн Mahindra, решил выставить ее на торги, чтобы кто-то выкупил SsangYong полностью или частично.

Казалось бы, кому нужен производитель без особо выдающихся технологий? Но желающие приобрести SsangYong нашлись.

Как пишет Automotive News, долю в компании не прочь выкупить HAAH Automotive Holdings, инвестировав в нее 250 млн долларов (более 19 млрд рублей).

На фото — новое поколение кроссовера SsangYong Rexton, который компания все же выпустила перед банкротством «из последних сил»

На вопрос «Зачем вам SsangYong?» представитель HAAH заявил, что есть «несколько бизнес-возможностей в Азии», но «мы не можем комментировать обсуждения договоренностей в настоящее время, поскольку они пока еще конфиденциальны».

HAAH уже много лет занимается продажей китайских автомобилей в США. Также она намерена вывести на рынок свой собственный бренд к концу 2022 года — Vantas, начав продажи с кроссовера VX. Возможно, SsangYong нужен именно для этого.

Также в планах компании был выпуск электрокроссовера с весьма недурными характеристиками.

Фото: SsangYong