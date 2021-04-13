Этот корейский автопроизводитель обанкротился в прошлом году, задолжав 60 млрд вон, или более 4 млрд рублей, и владелец компании, концерн Mahindra, решил выставить ее на торги, чтобы кто-то выкупил SsangYong полностью или частично.
Казалось бы, кому нужен производитель без особо выдающихся технологий? Но желающие приобрести SsangYong нашлись.
Как пишет Automotive News, долю в компании не прочь выкупить HAAH Automotive Holdings, инвестировав в нее 250 млн долларов (более 19 млрд рублей).
На вопрос «Зачем вам SsangYong?» представитель HAAH заявил, что есть «несколько бизнес-возможностей в Азии», но «мы не можем комментировать обсуждения договоренностей в настоящее время, поскольку они пока еще конфиденциальны».
HAAH уже много лет занимается продажей китайских автомобилей в США. Также она намерена вывести на рынок свой собственный бренд к концу 2022 года — Vantas, начав продажи с кроссовера VX. Возможно, SsangYong нужен именно для этого.
- Также в планах компании был выпуск электрокроссовера с весьма недурными характеристиками.
Фото: SsangYong