Водитель засыпает за рулем: выглядит это жутковато

Хорошо, что нашелся неравнодушный человек, который заставил его съехать с дороги на стоянку.

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Все знают, что сонное состояние за рулем очень опасно, но вряд ли ошибемся, если скажем, что хотя бы однажды сонливость в дороге испытывал каждый водитель. Сам человек этого не замечает, зато со стороны это выглядит пугающе, тем более что неспециалисту невозможно определить, водитель сонный, пьяный или ему стало плохо за рулем.

Автор видео пишет, что этот Chevrolet Silverado он приметил на светофоре, затем стал замечать, что пикап ведет, и он понемногу съезжает с дороги.

Сначала мужчина подумал, что водитель что-то пишет в своем смартфоне, но, приблизившись, понял, что тот либо пьян, либо ему требуется неотложная медицинская помощь.

Машину стало вести еще больше, она чуть не съехала с дороги в деревья, потом выправилась, снова поехала прямо, но обеспокоенный автор видео начал сигналить, в итоге водитель пикапа съехал с дороги и остановился на стоянке у церкви. Из машины вышел пожилой мужчина и признался, что чуть не заснул за рулем.

Таким образом внимательный человек, который вовремя заметил ненормальное поведение соседа по потоку, возможно, уберег того от аварии, а может, и спас чью-то жизнь.

Полицейский оставил подозреваемого в наручниках в патрульном автомобиле, а сам пошел помогать потерпевшим в аварии. В итоге тот угнал патрульный автомобиль и проехал на нем 50 км.



Видео: YouTube