На льготные автокредиты расширят круг участников

Кроме того, Минпромторг в ближайшее время увеличит финансирование льготного автокредитования.

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Подробностей пока нет, но сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса пообещал, что в ближайшее время будут выделены деньги на финансирование программы автолизинга и расширены категории участников программы льготного автокредитования — то есть тех, кому смогут предоставить субсидированный кредит, станет больше.

«Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года», — передает его слова агентство ТАСС.

Госпрограмма льготного автокредитования подразумевает скидку в размере 10% стоимости приобретаемой новой машины. Для жителей Дальнего Востока скидка больше — 25% цены автомобиля. Заемщик как будто вносит 10 или 25% стоимости машины при покупке, но на самом деле эту сумму банку возмещает государство.

При этом господдержка распространяется на машины российского производства стоимостью не больше 1,5 млн рублей. А первоначальный взнос при покупке может быть не ниже 10% ее стоимости.

Сейчас в программе льготного автокредитования могут участвовать семьи с ребенком до 18 лет; те, кто покупает машину впервые; работники государственных медорганизаций и владельцы машины, выпущенной менее 6 лет назад, если она была в собственности не менее года и теперь сдается в трейд-ин.

Напомним, в конце марта Минпромторг увеличил финансирование программы льготного автокредитования на 5,5 млрд рублей, доведя годовую сумму до 10,5 млрд рублей.

Напомним, в конце марта Минпромторг увеличил финансирование программы льготного автокредитования на 5,5 млрд рублей, доведя годовую сумму до 10,5 млрд руб.

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