Автобус чуть не вылетел с моста: всех спас пассажир

Произошло это в Рязани. Герой оказался скромным, его до сих пор ищут.

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Следственный комитет Рязанской области проводит проверку по вчерашнему ДТП с участием пассажирского автобуса на улице Каширина в Рязани.

Во время рейса автобуса № 98 водителю внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Это заметил один из пассажиров, молниеносно среагировал, перелез ближе к водителю, вырулил автобус и смог его остановить. И все это на ходу, поделились впечатлениями пассажиры злополучного рейса.

Аварий избежать не удалось, автобус на скорости столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись еще десять автомобилей. Но если бы не действия пассажира, последствия были бы куда серьезнее — многотонная машина могла рухнуть с моста через реку Трубеж, все случилось как раз в этом месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок, пять человек госпитализированы. Но никто не погиб.

Спасшего людей человека теперь ищет администрация города. Пока он не объявился, известна только его фамилия — Фетисов.

Этот водитель фуры помог полиции заблокировать автомобиль преступника.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области/ТАСС

Видео: YouTube