Водитель фуры помог полиции зажать в клещи преступника

Погоня закончилась примерно через два часа и продолжалась бы еще дольше, если бы не грамотные действия добровольного помощника.

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Жители Помоны (Калифорния, США) стали свидетелями захватывающей полицейской погони, видео которой быстро стало вирусным из-за ее неожиданного завершения. Сразу оговоримся, серьезных травм в результате происшествия никто не получил, а водитель пикапа взят под стражу.

Все могло закончиться куда печальнее, если бы не помощь водителя полуприцепа, который решил принять участие в задержании преступника.

Погоня началась около 17:00 по местному времени, проходила через четыре округа и через два часа закончилась в Помоне.

Автомобиль преступника преследовали несколько машин полиции и два самолета, но погоня проходила по оживленной трассе, и стражам порядка никак не удавалось заблокировать преступника.

Пикап Toyota Tacoma опасно маневрировал на парковке у торгового центра, затем проехал мимо заправочной станции и ненадолго остановился.

На ближайшем перекрестке дорогу ему преградил полуприцеп Volvo, и на первый взгляд кажется, что водитель грузовика оказался тут случайно. Однако, как только Toyota попыталась выехать, фура устремилась вперед, заставив Tacoma со всей силой врезаться в ее правый бок.

Позже водитель заявил СМИ, что этот шаг был намеренным. По данным Los Angeles Times, он ждал пикап и собирался его заблокировать. Оказалось, что водитель Toyota Майкл Калеб Рид является подозреваемым в убийстве, которое произошло в марте, так что все могло завершиться гораздо хуже.

Пассажирка пикапа была позже отпущена, женщина не знала, что Рид подозревается в убийстве.

Что касается автомобилей, то у Tacoma раскурочен весь перед, пикап вряд ли подлежит восстановлению. Для полуприцепа Volvo дело, скорее всего, ограничится заменой фары и полировкой царапин на крыле. Был ли водитель фуры в сговоре с полицией — история умалчивает.

Этот водитель просто не заметил стоящий у тротуара внедорожник, и ему никто не подсказал.



Видео: YouTube