АВТОВАЗ готовит Ладу с автопилотом

Для этого предприятие наняло более тысячи инженеров. Однако скорого появления таких машин на дорогах ждать не стоит.

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Волжский автозавод разработает собственные автоматизированные системы безопасности и помощи водителю ADAS, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники. В мировом автопроме такая система служит ступенькой к созданию автопилота.

Над системами помощи водителю, такими как устройство слежения (предупреждения о смене полосы) за разметкой, удержание в полосе, предупреждение ДТП превентивным торможением, считывание дорожных знаков и так далее, работают практически все автокомпании, и многие уже такие функции внедрили.

АВТОВАЗ за последние три года вложил более 8 млрд рублей в развитие инжиниринга, это касается новых лабораторий, современного программного обеспечения, расширения возможностей тестирования автомобилей на своем испытательном полигоне. На предприятии не стали отрицать, что ведут инжиниринг систем пассивной и активной безопасности и автоматических помощников водителя, и готовы достаточно оперативно вывести на рынок необходимые системы, так как автогигант является частью Groupe Renault, у которой накоплен большой опыт в этой области.

Однако говорить о появлении систем ADAS в массовых автомобилях пока рано. На рынке еще недостаточен спрос на эти системы. Если он появится или законодательно будут введены соответствующие нормы, предприятие сможет быстро среагировать.

Эксперты рынка подтверждают, что сейчас нет смысла выводить на российский рынок автомобили с системой ADAS в массовом сегменте, это лишь увеличит их стоимость, причем существенно. При больших объемах выпуска — на 50 тыс. рублей, при невысоких — до 100 тыс. рублей, для недорогих машин эта прибавка существенная. Хотя не исключено, что такие системы в будущем появятся как опции, за доплату.