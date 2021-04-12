Стартовали продажи Lada Vesta и XRAY с новой мультимедиа, есть цены

Это первая в России ММС, сочетающая сервисы Яндекса, интеграцию со смартфонами и объемный стереозвук. Уже ставится на модели Vesta, XRAY и XRAY Cross.

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АВТОВАЗ объявил о старте продаж автомобилей, оснащенных новой мультимедийной системой EnjoY Pro. На моделях семейства Vesta такое головное устройство появится начиная с комплектации Comfort в рамках пакета Winter EnjoY Pro по цене от 856 900 рублей. Для хэтчбека XRAY система EnjoY Pro доступна в комплектации Luxe с пакетом Prestige за 887 900 рублей. А для приподнятой версии XRAY Cross — в рамках пакета Prestige по цене от 973 900 рублей, а также в топ-комплектации Instinct.

Напомним, у новой мультимедийки есть интеграция со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto, а также набор сервисов Яндекс.Авто (навигатор, музыка, заправки, Алиса), чем раньше могла похвастать только ММС относительно дорогого XRAY Cross Instinct.

С помощью Алисы можно включать музыку, строить маршрут или узнавать погоду не отвлекаясь от дороги. А если синхронизировать систему со своей учетной записью в Яндексе, можно переносить маршруты с навигатора телефона на экран Яндекс.Авто.

На всех представленных у дилеров вариантах Vesta, XRAY и XRAY Cross c новой мультимедиа будет 8-дюймовый HD-экран, по поводу которого обещают яркость, отзывчивость и быстродействие. Кроме того, новый комплекс будет обновляться по воздуху, а также в его составе заявлен объемный звук от Arkamys.

Система построена на базе операционки Android 9, которую доработали в Яндексе. Специалисты IT-компании и автопроизводителя совместно работали над этим проектом с момента создания и тестирования первых прототипов. EnjoY Pro для автомобилей Lada стала первой в России системой, где сочетаются сервисы Яндекса, интеграция со смартфонами и 3D-стереосистема.

Оливье Морне, исполнительный вице-президент по маркетингу и продажам АВТОВАЗа, заявил, что в дальнейшем аналогичная система появится и на других моделях Lada.

По предварительным данным, следующей моделью с EnjoY Pro станет Lada Granta.

Фото: АВТОВАЗ